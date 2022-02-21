Maltepe'de futbol turnuvası heyecanı

Maltepe’deki çeşitli spor kulüplerinde antrenörlük yapan Gülsuyuspor eski Teknik Sorumlusu Tahir Tamer Dölek unutulmadı. 2021’in Ekim ayında vefat eden Dölek adına Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün destekleriyle Maltepe Amatör Spor Kulüpleri Birliği’ne (MASK) bağlı 10 kulüp arasında turnuva düzenlendi. “Maltepe U-16 Tahir Tamer Dölek Ligi”nin kura çekimi Gülsuyu Asım Kara Spor Tesisleri’nde yapıldı. Turnuvaya Esenkent, Harb-İş, Küçükyalı Yelken, İdealtepe, C. Kültür, M. Zümrütevler, Maltepe, Girne Gençlik, Gülsuyu ve M. Fındıklı kulüpleri katıldı.
Hüseyin Çetiner
21 Şubat 2022 Pazartesi 17:04
Son Güncelleme: 21.02.2022 17:05