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Maltepe'de futbol turnuvası heyecanı

Maltepe Amatör Spor Kulüpleri Birliği’nin (MASK), Maltepe Belediyesi’nin destekleriyle düzenlediği ve bu yıl birincisi gerçekleştirilen Tahir Tamer Dölek Futbol Turnuvası başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Şubat 2022 Pazartesi 17:04
Maltepe'de futbol turnuvası heyecanı
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Maltepe’deki çeşitli spor kulüplerinde antrenörlük yapan Gülsuyuspor eski Teknik Sorumlusu Tahir Tamer Dölek unutulmadı. 2021’in Ekim ayında vefat eden Dölek adına Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün destekleriyle Maltepe Amatör Spor Kulüpleri Birliği’ne (MASK) bağlı 10 kulüp arasında turnuva düzenlendi. “Maltepe U-16 Tahir Tamer Dölek Ligi”nin kura çekimi Gülsuyu Asım Kara Spor Tesisleri’nde yapıldı. Turnuvaya Esenkent, Harb-İş, Küçükyalı Yelken, İdealtepe, C. Kültür, M. Zümrütevler, Maltepe, Girne Gençlik, Gülsuyu ve M. Fındıklı kulüpleri katıldı.

Son Güncelleme: 21.02.2022 17:05
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