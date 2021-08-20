Maltepe'de Festival Zamanı

Maltepe ilçesinin 18 mahallesinde gerçekleşecek 2. Sokak Festivali 23 Ağustos’ta start alıyor. 9 gün sürecek festivalde pop müzikten türküye, operadan yöresel müziklere, danstan tiyatro gösterilerine kadar sanatın birçok dalı Maltepe sokaklarında olacak.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Sokak Festivali 23 Ağustos Pazartesi günü Altıntepe Mahallesi Şehit Anneleri Parkı’nda ve Fındıklı Mahallesi Işık Sokak Parkı’nda saat 17:00’de “Harflerin Büyüsü” isimli açık hava sergisinin açılışıyla başlayacak. Altıntepe sakinleri opera ve caz konseriyle, Fındıklı Mahallesi sakinleri “Karadeniz Müzikleri” konseriyle müziğin coşkusunu yaşayacak. 24 Ağustos Çarşamba günü Küçükyalı Kemal Sunal Parkı’nda “Alaturka caz”, Aydınevler Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda “Karadeniz Müzikleri” konseri gerçekleşecek.

İBB Orkestrası da var

25 Ağustos’ta Büyükbakkalköy Mahallesi’ndeki Selanik Parkı’nda Türk sanat müziği konseri icra edilecek. Anadolu Yakası’nın en büyük bölge parklarından Cevizli Cumhuriyet Parkı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, unutulmaz bir konserle sahne alacak. 26 Ağustos’ta İdealtepe 50.Yıl Parkı’nda “Dünya Müzikleri”, Başıbüyük Mahallesi Atatürk Parkı’nda “Türk Halk Müziği” konserleri vatandaşlar ile buluşacak. 27 Ağustos’ta Girne Mahallesi Parkı’nda opera caz konseri, 28 Ağustos’ta Altayçeşme Parkı’nda ve Gülensu Mahallesi Nurettin Sözen Parkı’nda Türk halk müziği konseriyle müzik ziyafeti yaşanacak.

Dünya Müzikleri Konseri

29 Ağustos’ta Bağlarbaşı Gülyolu Parkı’nda Türk pop müziği konseri, Gülsuyu Pınar Sokak Parkı’nda Türk halk müziği konseri, 30 Ağustos’ta Yalı Mahallesi Kumkumoğlu Parkı’nda klasik müzik konseri, Zümrütevler Mustafa Karaoğlu Parkı’nda “Dünya Müzikleri Konseri” mahalle sakinleri için sahne alacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü nedeniyle Maltepe sahilinde uçurtma şenliği ve konser düzenlenecek. Festival 31 Ağustos’ta Çınar Mahallesi’nde klasik müzik konseri, Esenkent Mahallesi’nde 2 Temmuz Parkı’ndaki Türk halk müziği konseriyle sona erecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)