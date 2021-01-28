Maltepe Çiçeklerle Donatıldı

Açık alan düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları kapsamında, 125 ağaç, 321 çalı dikildi, 2 bin 337 ağaç budandı, 332 bin 496 metrekarelik bir alanda ot biçimi gerçekleştirildi. Kent düzenleme çalışmalarında, 118 bank ve 133 çöp kovası montajı yapılırken, 98 bank boyanarak yenilendi; 143 adet çocuk oyun grubu tamiratı yapıldı, bin yetmiş beş metre karelik alanda duvar boyama gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenmemeye gayret ederek çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 11 bin 217 metrekarelik form budama, 237 adet gül budama ve 4 bin 555 adet gül çapalama işlemi yapıldı. Kentin can dostları için müdürlüğün kendi imalatı olan 45 adet kedi evi ve 49 adet köpek kulübesi de ihtiyaç noktalarına monte edildi.