MALTEPE BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNE HAZIRLANIYOR

Maltepe Belediyesi, AKUT Vakfı işbirliği kapsamında deprem bilinçlendirme seminerlerinin ilki gerçekleşti. ’18 mahallemizde gönüllüler ordusu kuracağız’ diyen Başkan Ali Kılıç ile AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki İstanbul’daki deprem gerçeği ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.





Maltepe Belediyesi, AKUT Vakfı işbirliği ile sürdürdüğü çalışmalar kapsamında deprem bilinçlendirme seminerlerinin ilkini gerçekleştirdi. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seminer öncesi konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Muğla’daki yangınlarda görev yapan ekiplere teşekkür etti.



KILIÇ: 13 BİN BİNAMIZ RİSKLİ



Maltepe’deki yapıların yarısına yakınının olası bir depremde risk altında olduğunu belirten Kılıç, “Maltepe sınırları içerisinde yaklaşık 29 bin binamız var. Yaptığımız araştırmalar sonucunda 13 bin binamız deprem riskiyle karşı karşıya. AKUT Vakfı ile başlattığımız projenin temelinde 18 mahallede bir gönüllüler ordusu oluşturmayı hedefliyoruz. En son İzmir depreminde yıkılan binaların etrafı boştu, ona rağmen enkazın derinine 4-5 günde ulaşılabildi. Örneğin Maltepe’de özellikle Fındıklı Mahallemizi göz önüne alalım; o iç içe binalar, o dar sokaklarda bir enkaza tamamen müdahale etmek belki en az 5 gün, 10 gün alacak. Bu sebeple istedik ki Maltepe’nin her köşesinde afetlere karşı bir gönüllüler ordusu olsun. AKUT Vakfı ile bu anlamda çok değerli çalışmalara imza atıyoruz. Maltepe’mizi hep birlikte afetlere hazırlayacağız” diye konuştu.



‘MALTEPELİLERİ HAZIRLAYACAĞIZ’



İstanbul’da 7.4 büyüklüğünde deprem beklediklerini vurgulayan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki Maltepelileri afet ve deprem konusunda hazırlayacaklarını belirtti. Mahruki, “Maltepe Belediyesi’nin acil durum yönetim sisteminin geliştirilmesini sağlıyoruz. Düzenleyeceğimiz bu seminerlerle Maltepelilerin afetler ve depremler konusunda hazırlanmasını sağlayacağız. 18 mahallede ilk müdahale ekipleri oluşturacağız. Bu ekiplerin eğitimlerini vereceğiz. Bu konuyu önemsiyoruz. Çünkü her afet ilk önce yereldir. İstanbul’da 7.4 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Gölcük depremiyle aşağı yukarı aynı büyüklükte bir beklenti var. Çok fazla can ve mal kaybına yol açabilecek bir deprem bizleri bekliyor. Öncelikle tabi ki Maltepe Belediyesi'nde acil durum yönetim sisteminin revize edilmesi, mevcut olan planların geliştirilmesi ve bu konudaki kapasitenin artırılması ile alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maltepelilere acil durum konusunda, afetler konusunda farkındalık ve bilinçlendirme ile ilgili seminerlerle Maltepelilerin afetler ve depremler konusunda hazırlanmasını sağlayacağız” dedi.



MAHRUKİ: 3 MİLYON KİŞİ..



Beklenen İstanbul depreminin Marmara Denizi üzerinde, İstanbul'un, Güney Kıyıları'nın 30 kilometre uzağında meydana geleceğine vurgu yapan Mahruki, “Dolayısıyla merkez üssü olarak çok daha yakın bir yerde karşı karşıya kalacağız. Gölcük depremi 90 kilometre mesafedeydi, Avcılar'da yıkımlara yol açtı. Şimdi çok daha yakın bir merkez üssü olan bir deprem bekliyoruz. Özellikle 2000 öncesi yapılan binalarda mutlaka mikro bölgelendirme ve ölçeklendirme çalışmalarıyla buradaki yıkım riski bulunan, yüksek olan binaların tespit edilmesi en öncelikli konu aslına bakarsanız. 200 bin ağır ve orta hasarlı binanın olacağı, yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı bir yerleşim alanının olası İstanbul depreminden etkilenmesi bekleniyor. Aslına bakarsanız mahallelinin örgütlenmesi, yerel hazırlıklar, yerel yönetimlerin bu konudaki çabaları büyük fotoğrafın içerisinde incelemelerimizi azaltma konusunda en önemli unsurlardan birini oluşturuyor. Ama bu işin o kadar da kolay olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz.



48 BİN AĞIR HASARLI BİNA



“Ülkenin örgütlü arama ve kurtarma yapısının bununla başa çıkması mümkün değil. 48000 ağır hasarlı bina diyoruz Türkiye'de 48000 tane kurtarmacı yok. O yüzden bu yerel örgütlenmeler, mahalli örgütlenmeler, halkın bu konuda eğitilmesi, daha bilinçli, daha duyarlı ve daha donanımlı hale getirilmesi son derece önemli. Maltepe Belediyesi'yle ve duyarlı başkan Ali Kılıçla birlikte, bu konuyu bir süredir konuşuyorduk zaten. Bundan aylar önce, ilk önce kendisi bize ulaşmıştı. Bizde çok büyük bir gururla elimizden gelen desteği veririz demiştik. O günden bu güne geldi. Maltepe Belediyesi de işi çok ciddiye aldı. İlgili personeliyle, birimleriyle, başkanı ile birlikte ve dediğim gibi buraya kadar da geldi. Hatta bir arada orman yangınlarında birlikte çok önemli bir hizmeti daha gerçekleştirdik. Akut Vakfı olarak afet bölgesine 10-11 araç yola çıktı. Hepsi Maltepe Belediyesi'nden sağlandı. Bu konuda gerçekten desteğiniz olağanüstüydü. Ali Kılıç başta olmak üzere Maltepe Belediyesi'nin ilgili bütün personeline yardım eden herkese çok teşekkür etmek isterim” diye konuştu.



MUĞLA KAHRAMANLARINA TEŞEKKÜR



Konuşmaların ardından Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Muğla’da yaşanan orman yangınlarına müdahale eden ve birçok hayata dokunan Maltepe Belediyesi personeline tek tek teşekkür plaketi verdi.

