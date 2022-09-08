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Maltepe Belediyesi,YKS Kurslarında Yüzde 84 Başarı Yakaladı

Maltepe Belediyesi’ne bağlı kurslarda eğitim alan öğrenciler 2022 yılında üniversiteye yerleştirme sınavında yüzde 84’lik başarı oranına ulaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2022 Perşembe 16:49
Maltepe Belediyesi,YKS Kurslarında Yüzde 84 Başarı Yakaladı
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Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi’nde, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Maltepeli gençlerin üniversiteye yerleşme oranı yüzde 84 olarak gerçekleşti.

Alanında uzman eğitimci kadrosuyla Maltepeli öğrencilere yıl boyu destek verildi. Bir önceki yıl elde edilen yüzde 81’lik başarı oranı bu yıl yüzde 84’e ulaştı. Yerleştirme sonuçları neticesinde birinci öğrenci Marmara Üniversitesi Elektrik Mühendisliği, ikinci öğrenci Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği, üçüncü öğrenci Kocaeli Üniversitesi Eczacılık bölümüne girmeye hak kazandı. Maltepe Belediyesi’nce yeni eğitim öğretim yılında da YKS’ye hazırlanan öğrencilere eğitim desteği verilmeye devam edilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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