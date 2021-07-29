Maltepe Belediyesi’nden üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti

Maltepe Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavını kazanan gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 400’den fazla öğrenciye hizmet veren Cumhuriyet Eğitim Merkezi, 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercih maratonunda da adayların yanında olacak.