Maltepe Belediyesi’nden Üniversite Adaylarına Tercih Desteği

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nce Yükseköğretim Kurumları

Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hazırlık kursu

öğrencilerine ve Maltepeli gençlere tercih danışmanlığı hizmeti verilmeye

başlandı. Öğrencilere Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesi No 18’de bulunan

Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde destek hizmeti sunuluyor.

Kütüphane Müdürlüğü’ne bağlı uzman rehber öğretmenler tarafından tercih

danışmanlık hizmeti verilerek, öğrencilerin geleceklerini belirlemelerinde

yardımcı olunuyor. Üniversite adaylarına aldıkları puana göre en sağlıklı ve

doğru tercih listelerini oluşturmalarında destek veriliyor.

5 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Öğrenciler 5 Ağustos’a kadar hafta içi 8.30-17.00 saatleri arasında Yaşar Kemal

Kültür Merkezi’nde 3. katta bulunan Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek

danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek.