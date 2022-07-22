Maltepe Belediyesi’nden Üniversite Adaylarına Tercih Desteği

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nce Yükseköğretim Kurumları
Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hazırlık kursu
öğrencilerine ve Maltepeli gençlere tercih danışmanlığı hizmeti verilmeye
başlandı. Öğrencilere Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesi No 18’de bulunan
Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde destek hizmeti sunuluyor.
Kütüphane Müdürlüğü’ne bağlı uzman rehber öğretmenler tarafından tercih
danışmanlık hizmeti verilerek, öğrencilerin geleceklerini belirlemelerinde
yardımcı olunuyor. Üniversite adaylarına aldıkları puana göre en sağlıklı ve
doğru tercih listelerini oluşturmalarında destek veriliyor.
5 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK
Öğrenciler 5 Ağustos’a kadar hafta içi 8.30-17.00 saatleri arasında Yaşar Kemal
Kültür Merkezi’nde 3. katta bulunan Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek
danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA