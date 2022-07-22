banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.516,56
ALTIN
985,45
DOLAR
17,74
STERLİN
21,35
EURO
18,18
Aşılama Hızlanmazsa Sonbaharda Vaka Sayıları Artacak
Aşılama Hızlanmazsa Sonbaharda Vaka Sayıları...
5 Kripto Paradan Dördü %90&#39;dan Fazla Değer Kaybetti
5 Kripto Paradan Dördü %90'dan...
Dolandırıcı Olduğunu İddia Ettiği Kişiyi Yakalayıp Polisi Bekledi
Dolandırıcı Olduğunu İddia Ettiği Kişiyi...
11 Büyükşehir Belediye Başkanı Ortak Açıklaması
11 Büyükşehir Belediye Başkanı Ortak...
Flaş Haber
Hüseyin Çetiner Kimdir ?
Kapat

Maltepe Belediyesi’nden Üniversite Adaylarına Tercih Desteği

Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde, üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık desteği veriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Temmuz 2022 Cuma 17:07
Maltepe Belediyesi’nden Üniversite Adaylarına Tercih Desteği
banner171

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nce Yükseköğretim Kurumları
Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hazırlık kursu
öğrencilerine ve Maltepeli gençlere tercih danışmanlığı hizmeti verilmeye
başlandı. Öğrencilere Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesi No 18’de bulunan
Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde destek hizmeti sunuluyor.
Kütüphane Müdürlüğü’ne bağlı uzman rehber öğretmenler tarafından tercih
danışmanlık hizmeti verilerek, öğrencilerin geleceklerini belirlemelerinde
yardımcı olunuyor. Üniversite adaylarına aldıkları puana göre en sağlıklı ve
doğru tercih listelerini oluşturmalarında destek veriliyor.
5 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK
Öğrenciler 5 Ağustos’a kadar hafta içi 8.30-17.00 saatleri arasında Yaşar Kemal
Kültür Merkezi’nde 3. katta bulunan Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek
danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe Belediyesi’nin Aylık Kültür, Sanat Ve Edebiyat Yayını “İstasyon”, Edebiyat Ve Sanat Dünyamızda İz Bırakan Beş Kadını Temmuz Sayısının Kapağına Taşıdı.
Maltepe Belediyesi’nin Aylık Kültür, Sanat Ve Edebiyat Yayını “İstasyon”, Edebiyat Ve Sanat Dünyamızda İz Bırakan Beş Kadını Temmuz Sayısının Kapağına Taşıdı.
“Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler Çalıştayı” Maltepe’de toplanıyor
“Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türkler Çalıştayı” Maltepe’de toplanıyor
Anadolu halk dansları TSKM’de buluştu
Anadolu halk dansları TSKM’de buluştu
Beşçeşmeler’in çehresi değişiyor: Söz vatandaşta
Beşçeşmeler’in çehresi değişiyor: Söz vatandaşta
Kadınların el emekleri kermeste buluştu
Kadınların el emekleri kermeste buluştu

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169