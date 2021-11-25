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Maltepe Belediyesi’nden Öğretmenler Günü kutlaması

Başkan Ali Kılıç’tan öğretmenlere teşekkür

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Kasım 2021 Perşembe 09:02
Maltepe Belediyesi’nden Öğretmenler Günü kutlaması
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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Maltepe Belediyesi’nde çalışan öğretmenler ile Belediye Başkanı Ali Kılıç bir araya geldi. Başkan Kılıç, “Gençlerimiz için sizler birer umutsunuz” diyerek öğretmenlere teşekkür etti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Maltepe Belediyesi bünyesinde çalışan öğretmenler ile bir araya geldi. Cumhuriyet Eğitim Merkezi, Yalçın Kızılay Spor Salonu, Kreş Müdürlüğü ve Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yapan öğretmenlerin onuruna verilen kahvaltılı toplantı, Maltepe Belediyesi Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi. Maltepe Belediyesi bünyesindeki birimlerin, öğretmenlerin katkısıyla genç kuşağa dokunma anlamında çok önemli mesafeler kat ettiklerine işaret eden Kılıç, “Öğretmenlerimizin çalıştıkları birimlerde genç kuşağın daha fazla başarının altına imza atabilmeleri için elinden geleni fazlasıyla yaptıklarını biliyorum. Raporlarda bu başarıyı teyit ediyor. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu bildiğinizden bu yolu seçtiğinizi biliyorum. Bu vesileyle hepinize ayrı ayrı canı gönülden teşekkürü bir borç biliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Öğretmenler Günü’nde bir aradayız. Durumu iyi olmayan ama geleceğini parlatmak isteyen, geleceğine yatırım yapmak isteyen aileler için ve geleceğimiz olan aydınlık gençlerimiz için sizler birer umutsunuz dedi. Bu umudu sakın karartmayın. ” dedi.

‘KÖY ENSTİTÜLERİ MİHENK TAŞIDIR’

Çağdaş ve aydınlık Türkiye’nin oluşumunda Köy Enstitüleri’nin mihenk taşı olduğuna dikkat çeken Kılıç, “Demokrasisi, insan hak ve özgürlükleri sekteye uğramış, düşünce özgürlüğünün cezaevlerine hapsedildiği bir ülkede halen aydınlık umudumuz varsa, doların 15 TL’ye dayandığı bir ortamda insanlar sağduyuyla bu ülkenin geleceğine umutla bakabiliyorsa aslında harcında Köy Enstitüleri’nin emeği, mücadelesi var. Çağdaş bir Türkiye’yi yaratmak için atılan bu temeller süreç içinde kaldırılarak yerine başka bir zihniyetin temelleri atıldı. O temellerde ne yazık ki Türkiye’yi her geçen gün Batı değerlerinden, insan hak ve özgürlüklerinden, düşünce özgürlüğünden, kadın erkek eşitliğinden biraz daha uzaklaştırıyor.” diye konuştu. Türkiye’de eğitim sisteminin yerle bir edildiğini ifade eden Kılıç, “Her bakan kendi kafasına göre bir çalışma yapıyor. Her şehirde, kasabada üniversite açmakla olmuyor. İçi boş üniversiteler, yandaş olarak ifade edilen rektör ve hocaların atanmasıyla bugün üniversitelerden mezun olan öğrencilerin diploması Avrupa Birliği ülkelerinde ne yazık ki geçerli sayılmıyor. Eğer iyi üniversitelere sahip olabilseydiniz aldığınız diplomaların orada karşılık bulması gerekirdi. Genç kuşak yarınını Türkiye’de, doğduğu topraklarda, ana vatanında aramıyorsa en büyük tehlike burada başlıyor demektir.” şeklinde konuştu.

45 YIL SONRA İLKOKUL ÖĞRETMENİNİ BULDU

Kendi hayatında önemli bir yeri olan öğretmenlerini unutmadığını,45 yıl sonra sosyal medya üzerinden ilkokul öğretmeni Selim Küçükarslan’ı arayıp bulduğunu paylaşan Kılıç, “Öğretmenimi bu sabah yedide aradım. Alfabeyi, Türkçeyi ondan öğrendim. Munzur’un dağ köylerinde, kışın bir metre karın yağdığı bir ortamda Eskişehir’den gelmişti. Elektrik yok. Annesi ısrarla öğretmenliği bırak demişti. Hayır ben bu çocukları bırakamam demişti. Almanya’ya gittim. Yıllar sonra sosyal medyadan öğretmenimi bulmam lazım dedim. Sosyal medya sayesinde buldum. Öğretmenim Manisa’dan geldi. Anıtkabir’de buluştuk.” diye konuştu. Program bitiminde Kılıç, öğretmenler ile selfi çektirdi. (24.11.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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