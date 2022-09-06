banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.400,69
ALTIN
1.003,64
DOLAR
18,23
STERLİN
21,11
EURO
18,10
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr. Ozan Beytemür’e Emanet
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi...
İBB’Nin Mülklerine Hukuksuzca El Konuldu
İBB’Nin Mülklerine Hukuksuzca El Konuldu
Zeytinburnu Belediyesi Tatilden Sonra Eylül Ayı İlk Meclis Birleşimini Yaptı...
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesi Tatilden Sonra Eylül...
Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a Ziyaret (VİDEOLU)
Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a...

Maltepe Belediyesi’nden Kırtasiye Yardımı

Maltepe Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde, okula henüz yeni başlayacak çocuklara çanta ve içerisinde içinde defter, suluk, kalem kutusu gibi malzemelerin olduğu kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2022 Salı 09:52
Maltepe Belediyesi’nden Kırtasiye Yardımı
banner171

Maltepe Belediyesi, 12 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Maltepeli çocukları unutmadı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek çocuklarına kırtasiye yardımında bulundu. Çanta içerisinde dağıtılan ve içinde defter, suluk, kalem kutusu gibi okul malzemelerinin yer aldığı yardımlar Fındıklı ve Esenkent Kadın Sosyal Danışma Merkezi’nde dağıtıldı.

Yaklaşık bin kişiye dağıtılacak yardımların dağıtımı öncesinde aileleri çocuklarıyla birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Kılıç, yeni eğitim-öğretim yılının herkese hayırlı olmasını dileyerek, belediye olarak her zaman başta çocuklar, gençler ve kadınlar olmak üzere herkesin yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe Belediyesi’nden Çalışanına Yüzde 100’ün Üzerinde Zam
Maltepe Belediyesi’nden Çalışanına Yüzde 100’ün Üzerinde Zam
Maltepe’nin Cadde ve Sokaklarında Asfalt Serimi Başladı
Maltepe’nin Cadde ve Sokaklarında Asfalt Serimi Başladı
Mavi İle Yeşilin Buluştuğu Yer Maltepe
Mavi İle Yeşilin Buluştuğu Yer Maltepe
Aydınlık İçinilk 6 Ayda 100’den Fazla Sokak Lambası Yenilendi
Aydınlık İçinilk 6 Ayda 100’den Fazla Sokak Lambası Yenilendi
Belediyeden Okullarda Ortak Denetim
Belediyeden Okullarda Ortak Denetim

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169