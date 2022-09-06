Maltepe Belediyesi’nden Kırtasiye Yardımı

Maltepe Belediyesi, 12 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Maltepeli çocukları unutmadı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek çocuklarına kırtasiye yardımında bulundu. Çanta içerisinde dağıtılan ve içinde defter, suluk, kalem kutusu gibi okul malzemelerinin yer aldığı yardımlar Fındıklı ve Esenkent Kadın Sosyal Danışma Merkezi’nde dağıtıldı.

Yaklaşık bin kişiye dağıtılacak yardımların dağıtımı öncesinde aileleri çocuklarıyla birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Kılıç, yeni eğitim-öğretim yılının herkese hayırlı olmasını dileyerek, belediye olarak her zaman başta çocuklar, gençler ve kadınlar olmak üzere herkesin yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA