Maltepe Belediyesi’nden kadınlara meme kanseri taraması

“Bir saatini ayır bir ömrü kurtar” sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Fındıklı Kadın Dayanışma ve Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki bir grup kadın, Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi’ne götürüldü. Kadınlar uzman hekimler ve gelişmiş mamografi cihazlarıyla sağlık taramasından geçirildi.

DR. KAYNAK’TAN ERKEN TEŞHİS UYARISI

Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi dahiliye uzmanı Operatör Dr. Burak Kaynak, meme kanserinin, Türkiye’de ve dünyada kadınlarda kayıtlarda en fazla rastlanan kanser türü olduğuna dikkat çekti. Kaynak, “Bütün kadınların farkındalığının yüksek olması gerekiyor. Meme kanserinde düzenli sağlık kontrolü ve erken teşhis hayati önem taşıyor. Erken tanı için her kadın 20 yaşından itibaren her ay kendi kendine meme muayenesi, 40 yaşından sonra her yıl rutin mamografi taraması yapmalı.” diye konuştu.

TARAMA PROGRAMI DEVAM EDECEK

Tarama programına katılan Şengül Akçam, kadınların sağlık konusunda bazen üşengeç olabildiğine değinerek “Maltepe Belediyesi’nce bu eğitim ve sağlık taramasının yapılması çok güzel. İlk defa katılıyorum. Erken teşhis hayat kurtarır. Mahallemizden araçla alınıp bırakılmak büyük avantaj. Belediyemizin sunmuş olduğu bu hizmetten dolayı Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç’a teşekkür ederiz.” dedi.

Aysel Kartal ise meme kanseri teşhisinin mamografi taraması sayesinde kanser ilerlemeden yapıldığını ifade ederek Maltepe Belediyesi’ne kadın sağlığına gösterdiği duyarlı yaklaşımdan memnuniyet duyduğunu söyledi. Tarama programı Esenkent, Gülsuyu ve Başıbüyük’te bulunan Kadın Dayanışma ve Sosyal Yaşam Merkezleri ile Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde de gerçekleşecek. (28.10.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)