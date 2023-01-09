Maltepe Belediyesi’nden İçkili Mekânlara Denetim

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı“Gıda Denetim Birimi” ekipleri tarafından, ilçedeki içkili mekânların mutfak denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde gıda işletmelerinde uyulması gereken hijyen kurallarına riayet edilip edilmediğini dair kontrollerle soğuk hava depolarının, personelin hijyen belgelerinin ve atık yağların uygun biçimde bertarafı için yapılan sözleşmenin kontrolleri yapıldı.Ekipler bu hususta işletmelere gerekli bilgilendirme ve uyarıları da yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner