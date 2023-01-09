banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.258,37
ALTIN
1.132,75
DOLAR
18,78
STERLİN
22,87
EURO
20,13
Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız Her Kuruşu Halk İçin Harcıyor
Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız Her Kuruşu Halk...
İmamoğlu: Metro Açılışında Mİlletin Seçtiğini, Ancak Millet Değiştirir
Son Dakika
İmamoğlu: Metro Açılışında Mİlletin Seçtiğini,...
Gazeteciye Yapılan Saldırı 8 Sene Sonra Cezasını Buldu
Son Dakika
Gazeteciye Yapılan Saldırı 8 Sene...
Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal Neden Terör İltisaklı 12 Kişiyi İBB' de İşe Aldı ? (VİDEOLU)
Son Dakika
Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal...

Maltepe Belediyesi’nden İçkili Mekânlara Denetim

Maltepe Belediyesi’ne bağlı gıda denetim birimleri, içkili mekanların mutfaklarını denetleyerek hijyen kontrolü gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ocak 2023 Pazartesi 10:08
Maltepe Belediyesi’nden İçkili Mekânlara Denetim
banner171

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı“Gıda Denetim Birimi” ekipleri tarafından, ilçedeki içkili mekânların mutfak denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde gıda işletmelerinde uyulması gereken hijyen kurallarına riayet edilip edilmediğini dair kontrollerle soğuk hava depolarının, personelin hijyen belgelerinin ve atık yağların uygun biçimde bertarafı için yapılan sözleşmenin kontrolleri yapıldı.Ekipler bu hususta işletmelere gerekli bilgilendirme ve uyarıları da yaptı. 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkü Dostları “Arif Sağ Ustaya Saygı” Gecesinde Buluştu
Türkü Dostları “Arif Sağ Ustaya Saygı” Gecesinde Buluştu
Arif Sağ Buluşmasında 6’lı Masaya Mesaj: Adayımız Kılıçdaroğlu
Arif Sağ Buluşmasında 6’lı Masaya Mesaj: Adayımız Kılıçdaroğlu
Cemal Süreya, Maltepe’de Anılacak
Cemal Süreya, Maltepe’de Anılacak
Arif Sağ’ın 61’nci sanat yılı Maltepe’de kutlanacak
Arif Sağ’ın 61’nci sanat yılı Maltepe’de kutlanacak
Maltepe’den Dünyanın Dört Bir Yanına ‘Atatürk Parkı’ Çağrısı
Maltepe’den Dünyanın Dört Bir Yanına ‘Atatürk Parkı’ Çağrısı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169