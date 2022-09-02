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Maltepe Belediyesi’nden Çalışanına Yüzde 100’ün Üzerinde Zam

Maltepe Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yaklaşık 2 aydır devam eden “Toplu İş Sözleşmesi” görüşmeleri sonuçlandı. Yaklaşık bin 700 işçiyi ilgilendiren sözleşmenin imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yaptığımız bu zam, attığımız bu imzanın Maltepemize, belediyemize ve emekçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Eylül 2022 Cuma 10:12
Maltepe Belediyesi’nden Çalışanına Yüzde 100’ün Üzerinde Zam
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Maltepe Belediyesi ile işçileri arasında yaklaşık 2 aydır süren “Toplu İş Sözleşmesi” tarafların anlaşmasıyla birlikte sonuçlandı. Yaklaşık bin 700 işçiyi ilgilendiren ve primlerle birlikte yüzde 100’ün üzerinde bir zamla sonuçlanan görüşmeler sonrasında Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde imza töreni düzenlendi. Törende Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra sendika temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Mataş A.Ş. yetkilileri, Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 2 No’lu Şube ve Sodem-Sen temsilcileri katıldı.

KILIÇ’TAN İŞÇİ VE SENDİKACILARA TEŞEKKÜR

İmza töreni sonrası konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu sözleşmede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Maltepe’nin gerçeğini bilerek, Maltepe’nin gerçeğinden hareket ederek hem çalışma arkadaşlarım, hem sendika yönetici ve temsilcilerimizle güzel bir çalışmanın altına imza attık. Bu sözleşmenin Maltepemize, belediyemize ve emekçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. En sağlıklı günlerde kazandığınız bu alın terlerini Allah, çocuklarınız ve sevdiklerinizle iyi günde harcamayı nasip etsin.” dedi.

“TÜRKİYE’DEKİ AĞIR KOŞULLARI HİSSEDİYORUZ”

Kılıç, herkesin bu sözleşme için büyük bir özveriyle çalıştığını ve herkesin sağduyuyla yaklaştığını belirterek şunları söyledi: “Sokağa çıktığınızda, markete gittiğinizde Türkiye’nin içinde bulunduğu ağır koşulları hissediyorsunuz. Ama bir realite var, bir gerçek var. Bütün bu sıkıntıların, sorunların sebebi biz değiliz arkadaşlar. Birileri bizlere bu sorunları dayatıyor, biz de bu sorunları çözerken tıpkı bugün yaptığımız gibi kol kola girip, yan yana durup samimiyetle, büyük bir saygı çerçevesi içerisinde konuyu ele alıyoruz. Dün arkadaşlarımızla çalışmaya başladık ve sabah erken saatlerinde kendi aralarında arkadaşlar sorunu diyalog çerçevesinde çözdü. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımıza canı gönülden samimi duygularla çaba saf ettiğiniz, sokakta çalışan arkadaşlarımızla aramızda köprü görevi gördüğünüz, bize sorunları aktardığınız ve bu noktaya durumu getirdiğiniz için şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bu toplu iş sözleşmesinin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye’nin koşulları daha iyi, daha güzel olur. Daha güzel günlerde birlikte muhabbetle hizmet etmeye devam ederiz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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