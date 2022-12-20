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Maltepe Belediyesi, ‘Yılın Çevreci Yerel Yönetimi’ seçildi

Maltepe Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü’nün düzenlediği Boğaziçi Çevre Ödülleri kapsamında Yılın Çevreci Yerel Yönetimi Ödülü’ne layık görüldü

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Aralık 2022 Salı 10:19
Maltepe Belediyesi, ‘Yılın Çevreci Yerel Yönetimi’ seçildi
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Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü’nün (BUEC) düzenlediği Boğaziçi Çevre Ödülleri, özel bir gece ile sahiplerini buldu. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde yer alan Albert LongHall Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde 18 kategoride 58 bin 208 halk oyu ve jüri oylarıyla belirlenen yılın çevreci kişileri ve kurumlarına ödülleri verildi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Atık yönetimi, asbest denetimi ve yeşil alanlara dikkat çekildi

 ‘Yılın Çevreci Yerel Yönetimi’ kategorisinde Maltepe Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi aday gösterilirken ödülü kazanan halk ve jüri oylarıyla Maltepe Belediyesi oldu. Ödül ile ilgili olarak BUEC tarafından, “Atık yönetimi ile ilgili projeler hazırlayarak hem atıkları toplama, hem de bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapmıştır. Ayrıca yenilenen çocuk parkları ve meydanlarda daha yeşil ortamlar sağlamıştır. Bina yıkımlarında kanserojen madde içeren asbest denetimini zorunlu hale getirmiştir.”  ifadelerine yer verildi.

‘Geleceğimiz için daha çok çalışacağız’

Maltepe Belediyesi adına ödülü alan Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Lütfiye Yıldız ise, “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Biz de sürdürülebilir bir şehir anlayışını hedefleyerek, yaşadığımız çevre sorunlarını çözebilmek adına ve geleceğimiz için yaptığımız çalışmalarımızın ödüllendirilmesinden dolayı gururluyuz. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Geleceğimiz için daha çok çalışacağız, daha çok proje üreteceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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