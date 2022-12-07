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Maltepe Belediyesi, Yılın Çevreci Belediye Ödülüne Aday Gösterildi

Maltepe Belediyesi, atık yönetimi, atık toplama, park ve meydanlarda yeşil ortamların sağlanması ve bina yıkımlarında asbest denetimini zorunlu hale getirmesi sebebiyle “Boğaziçi Yılın Çevreci Yerel Yönetim Ödülleri”ne aday gösterildi. Vatandaşlar, oylamaya http://biolinky.co/bogazicicevreodulleriadresinden katılabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Aralık 2022 Çarşamba 12:36
Maltepe Belediyesi, Yılın Çevreci Belediye Ödülüne Aday Gösterildi
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1962’den beri faaliyetlerini sürdüren Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen “Boğaziçi Çevre Ödülleri”, 16 Aralık 2022’de, saat 18.30’da,Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü, Albert LongHall’da düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak. Ödül kapsamında Maltepe Belediyesi, atık yönetimiyle ilgili kapsamlı projeler hazırlayarak, hem atıkları toplama, hem de bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yaptığı, yenilenen çocuk parkları ve meydanlarda daha yeşil ortamlar sağladığı ve bina yıkımlarında kanserojen madde içeren asbest denetimini zorunlu hale getirdiği için “Boğaziçi Yılın Çevreci Yerel Yönetim Ödülleri”ne aday gösterildi. Maltepe Belediyesi aday olduğu ödül dalında Malatya ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri ile yarışacak. Maltepe Belediyesi’ne oy vermek isteyenler, http://biolinky.co/bogazicicevreodulleri adresinden oylamaya katılabilecek. (06.12.2022)

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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