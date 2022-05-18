Maltepe Belediyesi Yeraltı Konteyner temizliği hakkında

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner
Ekipler, Maltepe genelinde rutin çalışmalarına ve vatandaşlardan gelen şikâyetlere göre çalışmalarını sürdürüyor. Erken saatlerinde başlatılan çalışmalar esnasında bazen geri dönüşüm kutularının içerisinden çöp atıkları boşaltılıyor.
Ekipler bu duruma dikkat çekerek, ‘‘Bu bizim görevimiz. Fakat vatandaşlarımızın çöp konteynerlerini ve geri dönüşüm kutularını amacına uygun kullanmak konusunda duyarlı olmasını bekliyoruz’’ diye eklediler.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)