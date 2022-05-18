Maltepe Belediyesi Yeraltı Konteyner temizliği hakkında

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan konteyner temizlik ekipleri ilçe genelinde tüm yer altı ve üstü çöp konteynerleri ve geri dönüşüm kutularının temizliğini gerçekleştirdi.