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Maltepe Belediyesi Yaza Merhaba Konseri

Türk musikisiyle ‘Yaza Merhaba’ dediler

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Haziran 2022 Cuma 09:58
Maltepe Belediyesi Yaza Merhaba Konseri
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Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, ‘Yaza Merhaba’ konseriyle Maltepe Belediyesi Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın destekleriyle kurulan koro, Şef Füsun Batum yönetiminde izleyici karşısına çıktı. Koro iki bölümden oluşan konserine Seyfeddin Osmanoğlu’nun Hüzzam Peşrevi eserini seslendirerek başladı. Koro Sadettin Kaynak, Dede Efendi, Suat Sayın, Şekip Ayhan Özışık, Alaeddin Yavaşça, Necdet Tokatlıoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanat musikisinin unutulmaz bestecilerinin eserlerini seslendirerek dinleyicilere müzik ziyafeti çekti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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