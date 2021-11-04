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Maltepe Belediyesi Toplumsal Eşitliğin Yaygınlaşması İçin Çalışıyor

Sosyal Politikalar ve Eşitlik Birimi çalışmalarına başladı Toplumsal eşitlik bilincinin yaygınlaştırılması için çalışan Maltepe Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde yeni bir birim oluşturdu. Kurulan Sosyal Politikalar ve Eşitlik Birimi katılımcı ve demokratik yöntemlerle gerekli stratejilerin ve politikaların oluşturulmasını sağlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Kasım 2021 Perşembe 10:43
Maltepe Belediyesi Toplumsal Eşitliğin Yaygınlaşması İçin Çalışıyor
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Maltepe Belediyesi, toplumun dezavantajlı gruplar da dâhil olmak üzere toplumsal eşitsizliği önlemek ve iyileştirmek adına çalışmalarda bulunmak üzere Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde yeni bir birim oluşturdu. Birimin başlıca görevi katılımcı ve demokratik yöntemlerle, tüm kurumu ilgilendiren stratejilerin ve politikaların kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde oluşturulmasını sağlamak olacak. Maltepe’de çeşitli sebeplerden dolayı dezavantajlı hale getirilmiş tüm toplumsal kesimlerin, belediyenin hizmetlerinden ve etkinliklerinden herkesle eşit biçimde faydalanması sağlanacak.

STK’LARLA ORTAK EĞİTİM DÜZENLENECEK

Belediye bünyesindeki personelin eğitimi ile işe başlayan Sosyal Politikalar ve Eşitlik Birimi, Kadın İnsan Hakları Derneği (KİHEP), Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD), Türkiye Aile Planlaması Vakfı (TAP), Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP) gibi sivil inisiyatifle hareket eden STK’lar ile ortak eğitimler, çalışmalar ve projelerle eğitimler verecek. Eğitimlerin içeriğinde ayrıca AIDS ve aile planlaması danışmanlığı seminerleri, farklı içerikteki projelerin seminerleri, çalıştay ve online eğitimler de bulunacak.

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NationalDemocraticInstitute’nin (NDI) tarafından düzenlenen ‘Katılıyoruz’ programının 2021-2022 dönemindeki çalışmalara Maltepe Belediyesi de yeni kurulan Sosyal Politikalar ve Eşitlik Birimi ile katılım sağlayacak. ‘Katılıyoruz’ programı sivil aktörlerle etkileşim süreçlerini kurumsallaştırarak yerelde daha şeffaf ve kapsayıcı karar alma, iletişim süreçlerini geliştirmek ve bu sayede verilen hizmetlerin verimliliğini artırmak isteyen belediyeler için bütünsel bir öğrenme ve uygulama deneyimi olarak tasarlandı.

MALTEPELİ KADINLARA ÖZEL EĞİTİMLER

Sosyal Politikalar ve Eşitlik Biriminden Sosyolog Nur Özlem Demir, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından düzenlenen ‘Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’na katıldı. Maltepe Belediyesi tarafından farkındalığın artırılması için ‘Kadının İnsan Hakları Eğitimi’ programı ilerleyen günlerde Maltepeli kadınlara da verilmeye başlanacak.

Birim Sosyoloğu Demir, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından düzenlenen ‘İzler Projesi’ kapsamında gerçekleştirilecek olan planlama atölyesine de katıldı. Planlama atölyesinde İstanbul Yerel Eşitlik İzleme Planına yönelik grup çalışmaları tamamlandı. Bu eğitimleri almış olan Maltepe Belediyesi sosyolog personeli tarafından Maltepeli vatandaşlara bu eğitimlerin de verileceği vurgulandı.

Sosyal Politikalar ve Eşitlik Birimi tarafından yapılacak eğitimler Maltepe Belediyesi sayfasından ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Eğitimler hakkında detaylı bilgi 0216 589 36 00 – Dâhili: 1336 numaralı telefondan alınabilir.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 04.11.2021 15:39
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