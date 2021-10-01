Maltepe Belediyesi Sağlık Seminerleri Düzenliyor

Maltepe Belediyesi, “Sağlığını zinde, hayatını ritminde tut” sloganıyla, European Fitness and Wellness Academy Kurucu Başkanı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mert Eray Önen’in konuşmacı olarak katıldığı sağlık semineri düzenledi. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nce Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde Önen, “Atletik Performansta Güç ve Kuvvet Geliştiren Metotlar”, “Kronik Hastalıklar ve Limitli Durumlarda Egzersiz”, “Postur Bozukluğu ve Buna Bağlı Hareketlerin Değerlendirilmesi” konu başlıklarında bilgilendirme yaparak, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

KALP KRİZİ, FELÇ, ŞEKER…

Pandeminin getirdiği hareketsizliğin kronik sorunları da beraberinde getirebildiğine dikkat çeken Önen “Çağımızın en önemli sorunu hareketsizlik sanayi devrimiyle birlikte başladı. Hayvan ve insan gücünün yerini makine, sanayi aldı. Bu hareketsizlik obeziteyi getirdi. Obeziteyle birlikte metabolik sendromu getirdi. Metabolik sendrom, kalp krizi, felç ve şeker hastalığı riskini artıran bazı risk faktörlerinin bir arada bulunduğu tehlikeli bir tablodur” dedi. Kolesterol hakkında merak edilenleri anlatan Önen, “Kolesterol hep kötü bir şey olarak biliniyor. Öyle biliyoruz ama hayati öneme sahip bir madde. Kolesterol olmasa yaşayamayız. Tüm hücre duvarlarında birçok hormonun, cinsiyet hormonunun gıda maddesi. Kolesterolü kötü yapan fazlalığı” diye sözlerine devam etti.

BOYUN FITIĞI TEHLİKESİ

Hayati görevleri olan damarlar hakkında bilgiler veren Önen, damarların kanı organlara taşıdığını, tüm vücutta kan dolaşımını sağladığını söyledi. Başın normalden fazla eğri durduğunda aşırı bir gerilim oluştuğunu paylaşan Önen, “Cep telefonlarını uzun süre hatalı şekilde kullanmak boyun fıtığına yol açabilir. Doğru duruş için düzgün postür alışkanlığı kazanmak ve dik, doğru duruş önemli.” diye konuştu. Seminerin ardından katılımcılara “Maltepe’de Sağlık” isimli katılım belgesi verildi. (01.10.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)