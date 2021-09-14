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Maltepe Belediyesi'nin Spor Etkinliklerine Büyük İlgi

Şehrin göbeğinde 7’den 70’e spor festivali! Cumhuriyet Parkı’nda nefes ve meditasyon eğitimi ile başlayan vatandaşlar Maltepe Meydanı’nda düzenlenen spor şenliğine büyük ilgi gösterdi. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere katılım yoğun oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2021 Salı 10:49
Maltepe Belediyesi'nin Spor Etkinliklerine Büyük İlgi
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Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü düzenlediği etkinliklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Maltepeliler tarafından büyük ilgi gören etkinliklere geçtiğimiz Pazar günü yoğun katılım yaşandı. 7’den 70’e her yaştan Maltepelilerin katıldığı etkinlikler Cumhuriyet Parkı’ndaki nefes ve meditasyon çalışması ile başladı. Pazar gününe huzurla başlayan Maltepeliler ilerleyen saatlerde ise Maltepe Meydanı’nda düzenlenen spor şenliğine katıldı.

ÇOCUKLARIN FAVORİ OYUNLARI

Meydana kurulan stantlarda masa tenisinden Teg Ball’a, tırmanma duvarından Slot Car’a kadar birbirinden ilginç ve keyifli etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte yetişkinler en çok meditasyon, Teg Ball ve masa tenisi oldu. Çocuklar ise Maltepe’de ilk kez gördükleri Teg Ball ve Slot Car Racing’e büyük ilgi gösterdi.

HEM EĞLENCELİ HEM KEYİFLİ

Pazar günü sabah 10.00’da nefes ve meditasyon çalışmasıyla başlayan Spor İşleri Müdürlüğü etkinlikleri Maltepe Meydanı’nda akşam saat 18.30’a kadar devam etti. Gün boyunca keyifli ve huzurlu saatler geçiren Maltepeliler, koronavirüs pandemisi sürecinde geçen sıkıntılı dönemlerden sonra Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava etkinlikleriyle hem eğlenceli hem de keyifli vakit geçirdi.

Teg Ball ve Slot Car Racing nedir?

Maltepe Meydanı’nda düzenlenen ve çocukların ilk kez karşılaşıp büyük ilgi gösterdiği Teg Ball masa tenisi ve futbolun karışımı olan yeni bir spor dalı. Bu yeni spor dalı, tıpkı masa tenisi masasına benzer bir platformda bir veya iki kişiyle oynanması nedeniyle masa tenisine benzetiliyor. Çocukların diğer ilgi gösterdiği etkinlik ise Slot Car Racing oldu. Bu ilginç oyun bir platform üzerinde bulunan kişiler pedal çevirerek minyatür otomobillerle birbirleriyle yarışıyor. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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