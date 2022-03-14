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Maltepe Belediyesi ''Kar Krizini'' başarıyla yönetti

Maltepe Belediyesi özellikle hafta sonu etkisini gösteren kar yağışına karşı başarılı bir sınav daha verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Mart 2022 Pazartesi 16:02
Maltepe Belediyesi ''Kar Krizini'' başarıyla yönetti
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Maltepe Belediyesi yetkilileri  karla mücadele çalışmalarını İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü’ne rapor halinde sundu. 

 
Raporda şu detaylara yer verildi;
"Maltepe Belediyesi tam 594 deneyimli personeli ile kar kriz sürecini başarıyla yönetti. Afet Acil Durum Merkezi’nde tam 18 mahalle genelinde alınan yardım taleplerinin tamamı karşılandı. Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yol ve kaldırım tuzlama çalışmalarında toplamda 452 ton tuz kullanıldı. İlçe genelinde bildirilen toplam 408 ihbarın tamamı değerlendirildi. İlçe genelinde yolda kalan 162 araç ve  yaya olarak zor anlar yaşayan  174 vatandaş kurtarıldı. Bununla birlikte Maltepe Belediyesi Sivil Savunma Birimi tarafından yolda mahsur kalan 7 vatandaşımız konaklama hizmetinden yararlanması için Maltepe Kaymakamlığı tarafından belirlenen otellere yönlendirildi. Ek olarak  yolda kalan 3 vatandaşımız da İstanbul Büyükşehir Belediyesi misafirhanelerine yerleştirildi.
Olağanüstü durum olarak ilan edilen ‘‘kar krizi’’ süresince Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına 170 kg köpek maması,130 kg kedi maması dağıtılırken Hastane Müdürlüğü ve Sivil Savunma Birimi tarafından 79 hastanın hastanelere nakli gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde ilçe genelinde 123 caddenin tamamı açık, 1628 sokağın 1528'i açık olup, Fen İşleri Müdürlüğü'nün 29 aracı ve 90 personeli çalışmakta ve çalışmanın devamlılığında geri kalan sokakların açılması hedeflenmiştir. Maltepe Belediyesi donanımlı ekipleri ile 7/24 esasına göre çalışmıştır.'

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