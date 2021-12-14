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Maltepe Belediyesi ile STK’lar ‘Katılıyoruz’ toplantısında buluştu

Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, National Democratic Institute (NDI) ile birlikte düzenlenen ‘‘Katılıyoruz- Çeyrek Dönem Toplantısı’’ Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Aralık 2021 Salı 09:20
Maltepe Belediyesi ile STK’lar ‘Katılıyoruz’ toplantısında buluştu
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National Democratic Institute (NDI), Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne sivil katılımcılıkla ilgili yol haritası çizmeye yardımcı olacak. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yüz yüze gerçekleştirilen toplantının ‘‘Katılıyoruz’’ programına bu yıl ve geçtiğimiz yıl İstanbul’dan dâhil olan sivil gruplar (sivil toplum örgütleri, sosyal girişimler, kooperatifler vb.) ve yine geçen yıl yapılan çalışmalarda yer alan ‘‘Biz de Varız’’ programından genç kadın katılımcılar davet edildi.

Sivil aktörlerin alanları arasında çevre, engellilik, kadın ve çocuk hakları, dezavantajlı gruplar, eğitim, istihdam ve erişilebilirlik üzerinde çalışan kurum ve kişiler toplantıya katılım sağladılar. Toplantıya katılım sağlayan STK’lar arasında Maltepe Kent Konseyi, Ardıç Dayanışma Derneği, Zincir Kıran Kadınlar, Erişilebilir Her Şey, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği (KAP), Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Kainak, Quakecom, IWROBOX, Öğrenenler, ÇAÇAV Gençlik İstanbul (Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar), LiberFE Yalnız Yürümeyeceksin, Derin yoksulluk ağı, Önemsiyoruz, Uluslararası Bambu gönüllü Eğitim derneği, Yer Çizenler Herkes İçin Haritacılık Derneği, Reyyan Hatipoğlu (YERELİZ) ve Darya Kızılboğa (Bir Kadın Bir Hayat Derneği) yer aldı.

STK’LARDAN TAM DESTEK

Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan, ‘‘NDI ile ilerleyen günlerde ortaklaşa gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz çalışmalara öncülük etmesi adına, sivil aktörlerin çalışma alanları ile Maltepe Belediyesi’nin ilgili müdürlüklerinin toplantıya katılımı çok kıymetliydi. STK’lar ve yerel yönetimler olmak üzere iki alanda çalışma yapan NDI aracılığı ile bu toplantıda belediyemizin müdürlükleri ve STK’ları buluşturduk. Müdürlüklerimizin, STK’ların tanışması ve beklentilerin belirlenmesi yine bu toplantıda sağlanmıştır. Müdürlüklerimiz kendi birimlerindeki konu ve ihtiyaçlar kapsamında hangi STK’ların beklentilerini karşılayacaklarını tespit edilerek yapılacak eşleştirmeden sonra ilerleyen günlerde ortak projeler ile çalışma gerçekleştirecekler’’ dedi.

Belirlenen bu çerçevede yüz yüze olarak gerçekleşen Çeyrek Dönem Toplantısı'na; Maltepe Belediyesi bünyesindeki müdürlüklerden yetkili isimler katıldı.

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