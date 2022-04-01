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Maltepe Belediyesi Çöp Ev Temizliği hakkında!

Maltepe’de bir evden dört kamyon çöp çıktı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Nisan 2022 Cuma 16:08
Maltepe Belediyesi Çöp Ev Temizliği hakkında!
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Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve  Zabıta Müdürlüğü ekipleri Cimer’e gelen  bir ihbar üzerine gittikleri evden tam dört kamyon çöp çıkardı.

Cimer’e yapılan başvurunun Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü birimine ihbar
olarak iletilmesi sonrasında ekipler, Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ayten Sokak’taki müstakil eve gitti.  

Ekipler evin içinde ve bahçenin tamamında gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 

Her türlü atık ve çöple  dolu ev  bahçesi ekiplerin uzun süreli çalışmasıyla temizlendi. İlgili adresten  tam dört kamyon dolusu çöp çıkaran ekipler, 

daha sonra dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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