Maltepe Belediyesi, Aşure Bereketini Maltepelilerle Paylaştı

Maltepe Belediyesi, Muharrem ayı kapsamında vatandaşlara aşure ikram etti. Maltepe’nin tam yedi noktasında toplam 10 bin adet aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla el değmeden hijyenik bir şekilde hazırlanan aşureler, Maltepe’nin yedi noktasına servis edildi. Birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşım, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure, Başıbüyük, Fındıklı, Esenkent Zümrütevler, Gülensu, Küçükyalı ve Feyzullah mahallelerinde eş zamanlı olarak vatandaşlara ikram edildi. Aşure ikramı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kaynak: iSTANBUL Times Haber Ajansı/ İTHA