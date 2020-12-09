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Maltepe Belediye Meclisi Toplandı

Maltepe Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantıları başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Aralık 2020 Çarşamba 12:15
Maltepe Belediye Meclisi Toplandı
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Maltepe Belediye Meclisi Aralık ayı toplantıları, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında açıldı. Açılışta konuşan Kılıç, yılın son meclis ayına girdiklerini belirtirken, meclis üyelerinin yeni yılını kutladı. Pandemi ile mücadelede Kaymakamlık ve Valilik ile koordineli çalıştıklarını ifade eden Kılıç, “İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya ve belediye başkanlarımızla düzenli olarak toplantılar yapıyoruz. Kaymakamlığımıza da çalışmalarında destek olmak için araçlarımızı tahsis ettik” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Maltepe’yi ziyaret ederek, İBB tarafından yapımı devam eden atletizm pistinde incelemelerde bulunduğunu belirten Kılıç, “İstanbul genelinde önemli çalışmalara imza atan İBB Maltepe’mize de bir atletizm pisti kazandırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İlçe Başkanımız Ali Cengiz Erol ile birlikte burada incelemelerde bulunduk. Yeni yılda ulusal ve uluslararası müsabakalara hizmet edecek bir atletizm pisti Maltepe’de hizmete girecek” diye konuştu.

KADINLARA YÖNELİK SALDIRILARA SERT TEPKİ

Konuşmasında kadınlara yönelik taciz ve şiddet olaylarına da sert tepki gösteren Kılıç, “Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz gibi saldırılar nereden gelirse gelsin, tavrımız çok nettir. Asla taviz vermeyiz” diye konuştu.

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