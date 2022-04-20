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Maltepe bahara hazır!

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Nisan 2022 Çarşamba 13:22
Maltepe bahara hazır!
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İstanbul Times / Hüseyin Çetiner

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü nisan ayı faaliyet çalışmalarını Maltepelilerle paylaştı. Nisan ayı boyunca Maltepe’nin tamamı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından nefes alınan alanlara dönüştürülmeye devam ediliyor.

Nisan ayı içerisinde ilçe genelinde tamamlanan çalışmalarda 39 havuzun bakımı yapıldı, 12 parkın da sulama sistemi elden geçirildi. İlçe genelinde bulunan yaklaşık 210 park ve yeşil alan sistemi bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Form budama, çanak çapası, çim serimi, ağaç budama çalışmaları sürdürülürken bazı parkların ekipmanları değiştirildi, kedi, köpek kulübesi imalat ve montajı, bitkilerde zararlıların ilaçlanması, sulukların temizlenmesi, aydınlatma sistemleri tadilat ve tamirat işlemleri yapıldı. Vatandaşlar tarafından sosyal medyada ve halk masasına iletilen talepler ve şikâyetler cevapsız bırakılmadı.

Nisan Ayında Neler Yapıldı?

Nisan ayı boyunca vatandaşlarımızdan gelen 203 adet talep karşılanırken, ilçe genelinde yapılan faaliyetlerin tamamında yapılan çalışmalar rakamlara şöyle yansıdı:


* 158 adet ağaç budama gerçekleştirildi.
* 153 adet çalı dikimi gerçekleşti.
* 20 adet gül budama gerçekleşti.

*12 adet sulama sistemi bakım ve onarım çalışması gerçekleşti.

* 81 m2 form budama gerçekleşti.

* 55 m2 gül çapalama gerçekleşti.

* 5.760 m2 ot biçimi gerçekleşti.

* 108 m2 toprak tasfiye gerçekleşti.

* 60 m2 sarmaşık budama gerçekleşti.

* 100 m2 korkuluk boyama gerçekleşti

* 180 m2 tel örgü imalatı/tamiri gerçekleşti.

* 40 m2 beton dökümü gerçekleşti.

* 20 m2 yabani ot temizliği gerçekleşti.

* 210 adet Park ve Yeşil Alanda yeşillendirme ve park materyallerinin tamirat çalışması gerçekleşti.
* 210 adet Park ve Yeşil Alan Aydınlatma Sistemi bakım ve onarım çalışması gerçekleşti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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