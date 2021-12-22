Maltepe arama-kurtarma ekibini güçlendirdi

Doğal afetlerle mücadele kapsamında görevlerini sürdüren 8 kişilik Maltepe

Belediyesi Arama-Kurtarma birimi yeni takviyelerle gücüne güç kattı. Nasuh

Mahruki’nin başkanlığını sürdürdüğü AKUT Vakfı ile Maltepe Belediye

Başkanı Ali Kılıç arasında imzalanan protokol çerçevesinde, AKUT Vakfı

Eğitim Merkezi’nde öncelikle mevcut personele, daha sonra belediyeden

gönüllü olan diğer personellere arama-kurtarma konusunda eğitim verildi.

Eğitimde sismik ve akustik dinleme, arama teknikleri, yarı ve tam teknik sedye

tahliyesi, olay yeri yönetimi, bina destekleme sistemleri ve ulaşma teknikleri

konusunda teorik eğitimi verildi. Uygulamalı eğitimlerle devam edecek program

sonrası personel sayısı 25’e yükseldi. 25 kişilik bu ekip T.C. İçişleri Bakanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından olası bir müdahale

için göreve çağrılabilecek. (22.12.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)