Maltepe arama-kurtarma ekibini güçlendirdi

Doğal afetlerle mücadele kapsamında görevlerini sürdüren 8 kişilik Maltepe
Belediyesi Arama-Kurtarma birimi yeni takviyelerle gücüne güç kattı. Nasuh
Mahruki’nin başkanlığını sürdürdüğü AKUT Vakfı ile Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç arasında imzalanan protokol çerçevesinde, AKUT Vakfı
Eğitim Merkezi’nde öncelikle mevcut personele, daha sonra belediyeden
gönüllü olan diğer personellere arama-kurtarma konusunda eğitim verildi.
Eğitimde sismik ve akustik dinleme, arama teknikleri, yarı ve tam teknik sedye
tahliyesi, olay yeri yönetimi, bina destekleme sistemleri ve ulaşma teknikleri
konusunda teorik eğitimi verildi. Uygulamalı eğitimlerle devam edecek program
sonrası personel sayısı 25’e yükseldi. 25 kişilik bu ekip T.C. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından olası bir müdahale
için göreve çağrılabilecek. (22.12.2021)
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)