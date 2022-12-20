Livaneli’nin Sanatı Maltepe’de Konuşulacak

Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde dünyaca ünlü müzisyen-yazar Zülfü Livaneli’nin sanata, kültüre, özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesine adanan hayatını ele alan “Livaneli Sanatı ve Dünya Görüşü” konulu seminere ev sahipliği yapacak. Maltepe Belediyesi’nin Livaneli Vakfı ile ortaklaşa düzenleyeceği seminerde kitapları ve müziği Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda ödüller kazananLivaneli’nin hayatından bölümler paylaşılacak. Kadir Yüksel,Hande Çiğdemoğlu,Zafer Köse ve Barış Yıldırım’ınkonuşmacı olarak katılacağı seminerde Zülfi Livaneli de konuk olarak yer alacak.23 Aralık Cuma günü saat 20.00’de düzenlenecekseminer, halka açık olacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner