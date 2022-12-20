banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.419,02
ALTIN
1.090,83
DOLAR
18,67
STERLİN
22,78
EURO
19,86
Çetiner ve Çetin Ailelerinin Mutlu Günü
Son Dakika
Çetiner ve Çetin Ailelerinin Mutlu...
Seyithan İzsiz Binlerce Genç Seçmen İle Bir Araya Geldi
Seyithan İzsiz Yüzlerce Binlerce Genç...
İmamoğlu'ndan 10 Gün içinde Çifte Metro Müjdesi
İmamoğlu'ndan 10 Gün içinde Çifte...
Seyithan İzsiz TBMM Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor
Son Dakika
STK.Başkanları ve Esenyurt Mahalle Muhtarlarından...

Livaneli’nin Sanatı Maltepe’de Konuşulacak

Maltepe Belediyesi usta sanatçı Zülfü Livaneli’yi Maltepe’de konuk ederek sevenleriyle bir araya getirecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Aralık 2022 Salı 17:30
Livaneli’nin Sanatı Maltepe’de Konuşulacak
banner171

Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde dünyaca ünlü müzisyen-yazar Zülfü Livaneli’nin sanata, kültüre, özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesine adanan hayatını ele alan “Livaneli Sanatı ve Dünya Görüşü” konulu seminere ev sahipliği yapacak. Maltepe Belediyesi’nin Livaneli Vakfı ile ortaklaşa düzenleyeceği seminerde kitapları ve müziği Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda ödüller kazananLivaneli’nin hayatından bölümler paylaşılacak. Kadir Yüksel,Hande Çiğdemoğlu,Zafer Köse ve Barış Yıldırım’ınkonuşmacı olarak katılacağı seminerde Zülfi Livaneli de konuk olarak yer alacak.23 Aralık Cuma günü saat 20.00’de düzenlenecekseminer, halka açık olacak.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
80 Sanatçıdan Cumhuriyet’in 100.yılına Özel Sergi
80 Sanatçıdan Cumhuriyet’in 100.yılına Özel Sergi
Maltepe Belediyesi, ‘Yılın Çevreci Yerel Yönetimi’ seçildi
Maltepe Belediyesi, ‘Yılın Çevreci Yerel Yönetimi’ seçildi
Yeni Dünya Düzeninde Medyanın Rolü Masaya Yatırıldı
Yeni Dünya Düzeninde Medyanın Rolü Masaya Yatırıldı
Medyanın Bugünü ve Geleceği Maltepe’de Masaya Yatırıldı
Medyanın Bugünü ve Geleceği Maltepe’de Masaya Yatırıldı
Türkan Saylan İçin Adının Yaşatıldığı Maltepe’de Muhteşem Gala
Türkan Saylan İçin Adının Yaşatıldığı Maltepe’de Muhteşem Gala

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169