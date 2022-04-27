Kreşlerde miniklerin 'bahar' sevinci

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Maltepe’nin kreşlerinde eğitim alan tüm öğrenciler baharın gelişi ile birlikte kreşlerin her birinin bahçelerinde güzel havanın tadını çıkararak çiçekler ekip, kreşlere hobi bahçeleri kazandırıldı.

Kreş yetkililikleri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada ‘‘Bu etkinliklerle öğrencilerimizin eğlenmesini ve aynı zamanda neden sonuç ilişkisi kurmasını sağlamayı, kaba motor ve ince motor kas gelişimlerinin desteklenmesini amaçladık. Kaba motor becerileri, vücudumuzdaki büyük kasları kullanmayı gerektiren hareketlerdir, İnce motor becerileri küçük kasları kullanmayı gerektirir, dikkat ve kontrol gereklidir. Çocukların küçük ve büyük kasları henüz bir yetişkin kadar kuvvetli ve gelişmiş değildir. Bir bebek doğduğu andan itibaren, kasları yavaş yavaş gelişmeye başlar ve her ay bu yeni gelişimler sayesinde farklı beceriler kazanır. Kaslarını kullandığı becerilere kaba motor ve ince motor becerileri denir. Bizde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle çocukların bu gelişimlerini tamamlamalarını sağlamayı hedefliyoruz’’ denildi.





Aydınevler, Altıntepe, Altayçeşme, Bağlarbaşı, Esenkent, Feyzullah, İdealtepe, Küçükyalı ve Zümrütevler mahallelerinde bulunan kreşlerde yapılan etkinliklerde velilerde memnuniyetlerini iletti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)



