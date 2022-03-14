Kılıçdaroğlu Maltepe’den Seslendi

Maltepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ekonomi Forumu çok geniş bir

katılımla başladı. Foruma katılan CHP Genel Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan çıkışı için “Yeni kadrolar,

yeni kurallar, yeni kurumlar” formülünü dile getirdi.



“Pandemi Sonrası Türkiye ve Dünya Ekonomisi” başlıklı Ekonomi Forumu

Elite World Hotel Asia’da başladı. Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı

etkinliğe CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan

Yardımcıları, çok sayıda milletvekili, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ev sahipliğini de üstlenen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çok sayıda yerli ve yabancı ekonomist, bilim insanı katıldı.



AÇILIŞ KONUŞMASI KILIÇ’TAN



Forumun açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ülkenin

pandemi süreciyle birlikte çok ağır bir sosyal ve ekonomik tabloyla karşı karşıya

olduğunu söyledi. Kılıç şöyle devam etti:

“Gelişmiş ülkeler vatandaşlarına ciddi katkıda bulunurken, gelişmekte olan

ülkeler yeterli çalışma gösteremedi. Türkiye’de merkezi hükümetin vatandaşlara

yardım etmesini bırakın, neredeyse yerel yönetimlerin toplamak istedikleri

bağışlara el koydular. IBAN numarası atarak vatandaştan destek istediler. 40

yıldır vergi veren vatandaşa 40 gün sahip çıkamadılar. Mazot ve benzine 6-7

günde kaç kez zam yapıldı. Üretim hızla düşüyor, yabancı sermaye ülkeye

gelmiyor, ekonomi, işsizlik hat safhada. İki temel sorun var. Sağlıklı işleyen bir

hukuk sisteminin olmaması ve siyasete hakim olan ötekileştirici ve dışlayıcı

siyaset anlayışı. Biz ikisinin de parçası olmayacağız. Millet ittifakı ile birleştirici

olacağız.”



KILIÇDAROĞLU’NDAN ÖNEMLİ MESAJLAR



Kılıç’ın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bu toplantının önemi, içinde yaşadığımız koşullar. Bu sorunları beraber aşmak

zorundayız. Aşarken mutlaka bilimi, aklı, dünyayı iyi sorgulamak zorundayız.

Var olan sorunları biliyorsunuz. Önemli olan biz bu sorunları nasıl aşacağız?

Neler yaparsak biz bu sorunları rahatlıkla aşabiliriz? Bozulan düzen için ne

yapmamız lazım? Üç tane temel kuraldan söz ediyoruz. Yeni kadrolar, yeni

kurallar, yeni kurumlar diyoruz. Yeni kadrolardan kastımız devlette liyakatin

olmasıdır. Bugün devlette var olan çürümenin temel nedeni liyakatin yok

edilmesidir. Yeni kurallarda ise devletin saydam olması lazım. Bugün bürokrasi

adeta kapalı bir kutu gibi. İkinci kural siyasette hesap verebilirlik. Kesin Hesap

Komisyonu, harcanan bütçenin harcandıktan sonra paraların nereye harcandığını

gösteren yasanın adına Kesin Hesap Kanunu diyoruz. Paranın nereye

harcandığını bu kanun belirler. Biz, Kesin Hesap Komisyonu kuracağız ve

başında ana muhalefetten birisi olacak. Bu komisyonun bir başka önemi ise

kesinlikle yolsuzlukların önlenmesi konusunda kilometre taşıdır. TBMM adına

denetim yapan Sayıştay uluslararası kurallara göre denetim yaparsa sağlıklı

raporlar gelir. Biz Sayıştay’ın da yapısını değiştirerek temel kurallara göre

Sayıştay’ın denetim yapmasını sağlayacağız.”



SİYASİ AHLAK KANUNU



İsrafın da önünün alınması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“İsrafla ilgili yürütme organı bir genelge çıkaracak ve israfın kesinlikle

yasaklandığını öngören kuralları duyuracak. Siyasi Ahlak Kanunu. Siyasetin

ahlaklı, erdemli, hesap verebilir konumda olması lazım. Bu kanunu

çıkaracağımızı taahhüt ettik. Yeni kurumlardan neyi kast ediyoruz? Stratejik

Planlama Teşkilatı kuracağız. İkincisi Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. İnsan

Hakları Eşitlik Kurumu yeni bir kurum olarak ortaya çıkacak. Dolayısıyla

demokrasinin güçlenmesi için bir çaba, kurum. Sıcak siyasetin yozlaştırdığı

kurumlar var. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Yardım onları

rencide etmeden ulaştırılacak. 1971 yılında parlamentonda kabul edilen 9 sigorta

dalından biri olan aile destekleri sigortası uygulanmadı. Nedeni yoksulluğu

siyasete malzeme etmek ve onun onuruyla oynamak. 50 yıldır uygulanmayan bu

sigortayı uygulayacağız. Var olan kurumlar var, siyasetin yozlaştırdığı kurumlar

var. Merkez Bankası, Kamu İhale Kurumu şeffaf olacak, BDDK, Sermaye

Piyasası Kurumu yeniden inşa edilecek. Bugün anayasal kurum olan ekonomik

ve sosyal konsey yeniden inşa edilecek. Yeni kadrolar, yeni kurallar ve yeni

kurumlar. Bu kurumlarda görev alanların belirli bir strateji ile hedefe

kilitlenmesi lazım. Strateji dört ayaklı olacak. Bir demokrasi. Bu yoksa can ve

mal güvenliği yok, medya özgürlüğü, adalet, insan hakları, yargı bağımsızlığı,

yabancı sermaye yoktur. Yok olan demokrasiyi inşa etmek, var olan baskıcı

rejimi sonlandırmak. İkincisi üreten Türkiye. Sanayi ve teknolojide katma değeri

yüksek ürün üretmesi lazım. Üniversitelerin bilgi üretmesi gerekiyor.

Üniversitelere sıcak siyasetin girmemesi ve her türlü düşüncenin özgürce

tartışılması lazım. Güçlü bir sosyal devletin inşa edilmesi lazım. Hakça

bölüşmezseniz o ülkede barışı sağlayamazsınız. Aile Destekleri Sigortası dedik.

Dördüncüsü de sürdürülebilirlik. Teknoloji, sosyal devlet anlayışı sürekli gelişen

bir kavramdır. Değişen tüm alanlarda kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Ben

sadece Türkiye’den söz ettim. Bu toplantının verimli olmasını dilerim.”



Açılış konuşmalarının ardından “Fakirleştiren büyüme ve gelir dağılımı” ve

“Yapısal ekonomik sorunlar”ı ele alan, moderatörlüğünü CHP İstanbul

Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yaptığı ilk oturumda CHP Genel Başkan

Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul

Milletvekili Akif Hamzaçebi ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener söz

aldı.



“YEŞİL, MAVİ, MOR VE BEYAZ EKONOMİ”



Oturumda söz alan ilk isim Selin Sayek Böke olurken, Böke renkler üzerinden

ekonominin açmazlarına yönelik çözüm önerilerini sıraladı. Böke, “Esasında

rengini kaybetmiş olan bir dünyaya rengini kazandıracak olan değişiklik yeşili

ve maviyi merkeze alan bir ekonomik düzenden geçiyor; içine kadını genci alan

mor ekonomiden geçiyor, dayanışmanın olduğu, yolsuzlukların olmadığı beyaz

bir ekonomiden geçiyor. Dolayısı ile bugün olan düzenden ortaya çıkmış olan

karanlığı ve o karanlığın içerisinde var olan umutsuzluğu açacak, yeniden

renkleri hatırlatan bir ekonomik düzen tarifi yeşil dönüşümün ta kendisi. Bu

sadece bir yeniden ekonomiye renk vereceğiz diyen hayalin ötesinde çok somut

bir ihtiyaçtan ortaya çıkan bir dönüşüm” dedi.



EKONOMİDE 4 ÖNEMLİ GELİŞME



Böke’den sonra konuşan Akif Hamzaçebi ise şunları söyledi:

“Küreselleşme sürecini 1980’li yıllardan itibaren yaşamaya başladık, halen bu sürecin içerisindeyiz. Özellikle 2010 yılından itibaren de bir göç dalgasının bütün dünya yaşıyor. Özellikle Türkiye ve Avrupa ülkeleri bu göç dalgasından en fazla etkilenen ülkeler arasında. Türkiye yaklaşık 5 milyon sığınmacıyla istihdam piyasasında büyük

bir değişim yaşadı ve istihdam piyasasındaki bu değişimle birlikte Türkiye’de

imalat sanayinin yapısı da değişmeye başladı. Biz daha ileri, daha katma değeri

yüksek ürün üretmeye yönelik bir değişime götürmeyi amaçlarken bir başka

istikamete, geriye doğru giden bir yapı değişikliğine yol açtı. Haliyle bir

ekonomide bir üretim faktörü bollaşıyor ise o üretim faktörüne dayalı üretim

artar. Emek ucuzluyor ise, ucuz emek varsa ona dayalı üretim artar. Türkiye’nin

çıkışı bu değil asla. Çin modeli tartışması kesinlikle yanlış bir tartışmadır.

Dünya nereye gidiyor diye 80'li yıllardan itibaren baktığımda 4 önemli gelişme

görüyorum. Birincisi küreselleşme. Bilgi ve bilişim teknolojilerindeki

olağanüstü gelişmeyi yoğun bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. İkincisi

iklim değişikliği ve küresel ısınma dediğimiz kavram, üçüncüsü ‘4. Sanayi

Devrimi’, yani yapay zeka. Yükselişi çok önemli sorunlar da yaratmaya aday bir

konu ve 4. gelişme ekonomik krizler. Bunları iyi algılayıp ekonomimizi bu

düzlemde yapılandırmaya çalışmalıyız”



“CHP’NİN KADROLARI SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEK”



Abdüllatif Şener oturumun üçüncü konuşmacısı olarak CHP’nin ekonomideki

sorunların üstesinden gelecek bir kadroya sahip olduğunu savundu. Şener'in konuşmasından satır başları şöyle:

“CHP iktidarı için vazgeçilmez ve mutlak surette gerçekleştirmesi

gerekenlerinin ifadesini Sayın Genel Başkanımız söyledi. Hem konjonktürel

olarak, hem de dünya ekonomik sisteminin içerisinde bulunduğu koşullar

itibariyle açıklananlar, mutlak surette Türkiye’nin ihtiyacı olan bir perspektif ve

yol haritasıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarının başlangıcı

küreselleşmenin 3 evresinin başıdır ama maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi bu

konjonktürel avantajı yakalayamamıştır. Türkiye'nin bugüne kadarki 20 yıllık

dönemini israf etmiş, harcamış ve ülkeye maliyet getirmiştir. Haliyle ülkeyi

yanlış bir istikamete yönlendirmiştir. Bence bu dönemde iki büyük yanlış vardır.

Fırsat israfı vardır. Bunlardan biri özelleştirmedir. Ekonominin rasyonelleşmesi

için yapmıyorsanız özelleştirme yanlıştır. Bu haliyle özelleştirme bu ülkenin

değerlerinin, Cumhuriyet’in kuruluşundan beri ortaya çıkanların imha

edilmesidir.”



ÖZTRAK’TAN DURUM DEĞERLENDİRMESİ



Son olarak söz alan Faik Öztrak ekonomik istikrarsızlığının artarak sürdüğüne

dikkat çekti. Öztrak, “Kişi başına geliri, milli geliri 2023 yılında 25 bin dolar yapacağız

demişler. Olmamış, ihracat düşmüş, harcama hedefleri birbirini tutmamış.

İşsizlik yüzde 5 olacak demişler, olmamış. Bütün bunlar iki şey gösteriyor. Bir,

bu ülke çok kötü yönetilmiş, iki, verilen sözler tutulmamış. Peki bunun

arkasında ne var diye baktığımızda görüyoruz ki ekonomi yönetiminde istikrar

kalmamış vaziyette. 2018 Temmuz ayından önce mevcut AK Parti Genel

Başkanı Londra’ya gitti ve bir şeyler söyledi. Sonrasında piyasalar karıştı. Öyle

bir kırılganlık yaratıldı ki ekonomide, istikrar havasını sürdürebilmek için

Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını buharlaştırmak zorunda kaldılar.

Ekonomik büyüme stratejimiz iflas etti. Özellikle 2013’ten sonra ABD Merkez

Bankası Başkanı ‘ben artık eskisi kadar para basmayacağım’ demesi ile birlikte

bizim sıcak parayla ekonomiyi şişirme modelimiz patinaj yapmaya başladı. Biz

bize benzeyen tüm ekonomilerin gerisine düşmeye başladık. Tüm bunların

arkasında tek kişilik yönetim biçimine geçiş vardır, bununla birlikte ülkede

demokrasi, hukuk devleti, adalet bütün bu kavramlar çok ciddi şekilde

yıpranmaya başladı ve ülkenin köklü kurumları büyük bir zafiyete uğradı.

Liyakat denen bir şey de kalmamıştır. Bütün bunların üstüne bir de pandemi

gelmiştir. Tüm bu buhranlar ekonomimizi son derece kırılgan hale getirmiştir.

Mevcut iktidarın ülkeyi bu buhrandan çıkarmasına yönelik bir güven de

oluşmuyor” dedi.

Konuşmaların ardından soru-cevap kısmına geçilerek forumun

ilk oturumu sonlandırıldı.