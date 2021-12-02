Kazakistan’ın bağımsızlığının 30.yılı Maltepe’de kutlandı

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda, geleneksel Türk müziğine ait enstrümanlar eşliğinde yöresel kıyafetleriyle sahne alan solistler ve topluluk, Kazakça şarkılar ve türkülerle dinleyicilere unutamayacakları bir müzik ziyafeti verdi. Topluluk dans gösterisiyle de alkışları topladı.

Köktuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Lezzet Mülazımoğlu, edebiyat, müzik, sinema, gastronomi, dil eğitimi gibi pek çok alanda gerçekleştirdiği etkinliklerle Kazak kültürünün zenginliklerini tanıttıklarını belirterek “Konserimizle dinleyicilerimiz kadim kültürün ana yurduna gitmiş olacak. Kadim tarihiyle farklı medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’da bizden yardımlarını esirgemeyen, ev sahipliği yapan Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç’a teşekkür ederiz.” dedi. Konserde Başkan Kılıç’a Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde yaygın olarak kullanılan, Kazakistan’ın en eski müzik aleti olan Dombra isimli yaylı Türk çalgısı hediye edildi. (02.12.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)