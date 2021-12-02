banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,874.32
ALTIN
768.03
DOLAR
13.45
STERLİN
17.97
EURO
15.32
Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı Günü
Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı...
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu
DENİZ TAKSİLER SİFTAH YAPIYOR
DENİZ TAKSİLER SİFTAH YAPIYOR
İstanbul'da Şiddetli Fırtına Etkili Oluyor
Son Dakika
İstanbul'da Şiddetli Fırtına Etkili Oluyor

Kazakistan’ın bağımsızlığının 30.yılı Maltepe’de kutlandı

Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Sazgen Kazak Müzik ve Dans Topluluğu, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Aralık 2021 Perşembe 15:05
Kazakistan’ın bağımsızlığının 30.yılı Maltepe’de kutlandı
banner171

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda, geleneksel Türk müziğine ait enstrümanlar eşliğinde yöresel kıyafetleriyle sahne alan solistler ve topluluk, Kazakça şarkılar ve türkülerle dinleyicilere unutamayacakları bir müzik ziyafeti verdi. Topluluk dans gösterisiyle de alkışları topladı.

Köktuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Lezzet Mülazımoğlu, edebiyat, müzik, sinema, gastronomi, dil eğitimi gibi pek çok alanda gerçekleştirdiği etkinliklerle Kazak kültürünün zenginliklerini tanıttıklarını belirterek “Konserimizle dinleyicilerimiz kadim kültürün ana yurduna gitmiş olacak. Kadim tarihiyle farklı medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’da bizden yardımlarını esirgemeyen, ev sahipliği yapan Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç’a teşekkür ederiz.” dedi. Konserde Başkan Kılıç’a Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde yaygın olarak kullanılan, Kazakistan’ın en eski müzik aleti olan Dombra isimli yaylı Türk çalgısı hediye edildi. (02.12.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli oldu sergi hayalini gerçekleştirdi
Emekli oldu sergi hayalini gerçekleştirdi
Maltepe Belediyesi 5 Aralık Kadın Hakları Gününe özel panel düzenliyor
Maltepe Belediyesi 5 Aralık Kadın Hakları Gününe özel panel düzenliyor
Dergi 1. Yaşını dopdolu bir etkinlikle kutladı
Dergi 1. Yaşını dopdolu bir etkinlikle kutladı
Maltepelilere afet farkındalık eğitimi
Maltepelilere afet farkındalık eğitimi
Maltepeli kadınlar şiddete karşı bilinçleniyor
Maltepeli kadınlar şiddete karşı bilinçleniyor

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169