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Kadınların gözünden farklı bir Maltepe

Usta fotoğrafçı Erdem Kırım rehberliğinde Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf gezisiyle kadınlar Maltepe’yi kendi objektifleriyle fotoğrafladı. Kırım, kadınlara çekim teknikleri ile ilgili eğitim de verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ekim 2021 Cuma 14:34
Kadınların gözünden farklı bir Maltepe
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Maltepe Belediyesi, Maltepeli kadınlar için fotoğraf gezisi düzenledi. Maltepeli kadınların gözünden Maltepe fotoğraflarının çekildiği ve tüm gün süren etkinlikte kadınlar, tek bir günde Maltepe sınırları içinde hem sahilden hem ormanlık alandan hem de şehir yaşamından kareler çekme şansı yakaladı. Usta fotoğrafçı Erdem Kırım, etkinliğe katılan kadınlara fotoğraf çekerken dikkat etmeleri gereken noktaları anlatırken, fotoğraf çekerken yaşadığı olayları da anlatarak tecrübelerini aktardı.

YAĞMUR SÜRPRİZİ

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kadınların Gözünden Maltepe’de Yaşam” başlıklı etkinlik,  sabah saatlerinde Dragos sahilinde başladı. Güne yağmur sürpriziyle başlayan kadınlar, kısa süren yağmurun ardından oluşan su birikintilerinin varlığı ve bulutların etkisiyle ortaya çıkan değişken ışık koşulları sayesinde birbirinden güzel fotoğraflar çektiler. Fotoğrafçı Erdem Kırım rehberliğinde mevcut koşullarda ışık ve yansıma konusunu tecrübe eden kadınlar, gün ilerledikçe makro çekim, kompozisyon, portre çekimi gibi farklı başlıklarda bilgiler edindiler. Her yaştan kadının, farklı ekipmanlarla katıldığı etkinlikte Kırım, gezi boyunca yalnızca fotoğraf makineleri hakkında değil, telefondan çekim hakkında da katılımcılara bilgiler verdi.

‘İNSAN BAKIŞI RUH KATIYOR’

Çok iyi, hevesli bir grupla karşılaştığını belirten fotoğrafçı Erdem Kırım, “Ben onlara fotoğraf makinesini nasıl tutacaklarından başlayarak, açıları, onlara yardımcı olabilecek unsurları anlatmaya çalıştım. Bütün hava şartlarını bir arada bulduk. Rüzgâr, yağmur, bulutlar… Bu da şansımız oldu” dedi. Fotoğraf makinesinin kalitesinin fotoğrafın sadece fiziksel kalitesini belirlediğini söyleyen Kırım, “Fotoğrafın İçine ruh katan, insanın gözleridir, bakışıdır. Her türlü eğitimi alabilirsiniz ama o bakış açısı, doğuştan gelen ve daha sonra gelişen bir şeydir. Bunu da kattığınız zaman işin içine, iyi bir fotoğrafa ulaşırsın” diye konuştu. (01.10.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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