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Kadınların el emekleri kermeste buluştu

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen olduğu el sanatları kurslarında eğitim gören kadınlar kermes açtı. Başıbüyük’teki kadın danışma merkezinde halkın beğenisine sunulan dikiş-nakış ve giysilerin bir kısmı satılarak gelir elde edilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Haziran 2022 Cuma 09:16
Kadınların el emekleri kermeste buluştu
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Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde, İlçe Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından verilen el sanatları kurslarını başarıyla tamamlayan kadınlar ilk ürünlerini sergiledi.

Dikiş-nakış örneklerinden, bebek giysilerine, elbiselerden pardesü ve kabanlara, kolye, tespih ve aksesuarlara kadar bir dizi ürünü içeren kermes beğeni topladı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı kermeste katılımcılar da ürünler hakkında bilgilendirildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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