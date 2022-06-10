Kadınların el emekleri kermeste buluştu

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde, İlçe Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından verilen el sanatları kurslarını başarıyla tamamlayan kadınlar ilk ürünlerini sergiledi.

Dikiş-nakış örneklerinden, bebek giysilerine, elbiselerden pardesü ve kabanlara, kolye, tespih ve aksesuarlara kadar bir dizi ürünü içeren kermes beğeni topladı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı kermeste katılımcılar da ürünler hakkında bilgilendirildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)