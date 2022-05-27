banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.444,91
ALTIN
976,82
DOLAR
16,40
STERLİN
20,72
EURO
17,58
Maymun Çiçeği virüsü küçük çocukları daha fazla etkiliyor
Maymun Çiçeği virüsü küçük çocukları...
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu (VİDEOLU)
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu
En Kalabalık Miting Ve Konvoy İle Oy Almanın Devri Bitti
Son Dakika
En Kalabalık Miting Ve Konvoy...
Zeytinburnulu Vatandaşlar Osmanlı Otağı’nda!
Zeytinburnulu Vatandaşlar Osmanlı Otağı’nda!

‘Kadın Emeğine Saygı’ sergisi

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Maltepe Ardahanlılar Derneği’nin “Kadın Emeğine Saygı” isimli sergisine kapılarını açtı. Sergide ressam Çiğdem Kılıç ve el sanatları uzmanı Nurhayat Aygün’ün eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Maltepe Ardahanlılar Derneği Başkanı Yaşar Geler, dernek yönetim kurulu ve üyeleriyle çok sayıda davetli katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mayıs 2022 Cuma 12:54
‘Kadın Emeğine Saygı’ sergisi
banner171

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Eroğlu, Çiğdem Kılıç ve Nurhayat Aygün’ü çalışmalarından dolayı tebrik ederek el yapımı tabak takdim etti. Nurhayat Aygün, Anadolu motifleri üzerinde nakış çalışmalarına uzun yıllardır devam ettiğini ifade ederek “Sergide Ardahan köylerindeki kadınların geçmişte çeşitli anlamlar içeren yöresel el emeği dantel işlemelerine çalışmalarımda yer verdim. Ardahan’a ait kaybolmaya yüz tutmuş Anadolu nakışlarını kültürel yönden gelecek nesillere sevdirmeyi amaçladım" dedi. Çiğdem Kılıç, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı resim yapmaya ara verdiğini ancak resim yapmaktan vazgeçmediğini ifade ederek Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde sergisini açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sergide Kılıç ve Aygün’ün el nakışı çalışmaları, karakalem, suluboya ve yağlıboya tabloları, filografi el sanatıyla hazırladığı eserleri, dekoratif ürünleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi 31 Mayıs’a dek Galeri Maltepe’de ziyaret edilebilir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 bin metrekare çim serildi
2 bin metrekare çim serildi
Türk-İslam dünyasının büyük âlimi anılıyor
Türk-İslam dünyasının büyük âlimi anılıyor
19 Mayıs Maltepe’de coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Maltepe’de coşkuyla kutlandı
Miniklerin 19 Mayıs heyecanı ve Atatürk sevgisi
Miniklerin 19 Mayıs heyecanı ve Atatürk sevgisi
Maltepe'nin dört bir yanında bakım mesaisi
Maltepe'nin dört bir yanında bakım mesaisi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169