İstasyon, Yeni Yolculuklara, Yeni Başlangıçlara Bakıyor

Maltepe Belediyesi’nin ücretsiz yayımladığı aylık kültür sanat dergisi İstasyon’un 27. sayısı okurlarıyla buluştu. İllüstrasyonlarıyla dikkat çeken derginin kapağına usta şair ve yazar Ahmet Telli’nin “Soluk Soluğa” isimli şiirinin “Büyük Aşklar Yolculuklarla Başlar” dizeleri taşındı. Geçtiğimiz günlerde ikinci yaşını özel bir geceyle kutlayan derginin yeni sayısında Ahmet Telli dosyası okurlarla buluşurken, 2023 yılına sayılı günler kala edebiyat ve sanat dünyasının önde gelen isimlerin, yeni yıl temalı yazıları, derginin sayfalarında yer aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ZÜLFÜ LİVANELİ’DEN ‘2023’ YILI TEMALI YAZI

İstasyon’un yeni sayısında Cumhuriyet’in 100. yılına girerken, yeni başlangıçları, yeni umutları içeren yazılar yer aldı. Usta sanatçı Zülfü Livaneli, “2023’te Mutluluk”; Yaşar Seyman, “Gelecek Yıl Yüzünüz Gülsün”; Nasuh Mahruki, “Yılbaşı Yeni Yıl 2023 Cumhuriyet 100.Yıl”; Şeyhmus Diken, “Herkesin Yılbaşı Kendine Güzel”; Ataol Behramoğlu, “Şiir Zamanı”; Nazım Alpman, “100.Yılın İlkbaharı”; Bilge Çolak, “Yılbaşı”; Pelin Batu, “Noel Ağacının Kadim Tarihi” isimli yazıları kaleme aldı.

İSTASYON, OYUNCU ROZET HUBEŞ’İ KONUK ETTİ

Gazeteci Birsan Usallı Silan, oyuncu Rozet Hubeş ile keyifli söyleşisi İstasyon’un yeni sayısında okurlarla buluştu. “Oyuncuyuz biz, taştan yürekli değiliz” diyen Hubeş, “Oyunculuk, hayatta tek bir insan olmak yerine birçok insanı yaşama imkanı veren bir meslek. Birçok karakteri, birçok yaşamı aktarma özelliği olan bir meslek. Ben de böylece bir sürü karakteri sahne üzerinde yaratabilirim ve yaşatabilirim demiştim. Hala aynı fikirdeyim ve aynı düşüncedeyim.” ifadelerine yer verdi.

ŞAİR- YAZAR AHMET TELLİ İÇİN ÖZEL DOSYA HAZIRLANDI

Ahmet Telli’nin sanatıyla ilgili hazırlanan özel dosyada Halil İbrahim Özcan, Telli ile yaptığı röportajı okurların beğenisine sundu. Mahmut Temizyürek “Ahmet Telli Nidası”, Ulaş Geroğlu “Dünyaya Ait”, Nurten Geroğlu “Şiir Telli’nin Zaman Turnaların” isimli yazıyı kaleme aldı. Telli’nin şiirlerinden dizeleri derginin sayfalarında yer buldu.

HULUSİ KENTMEN UNUTULMADI

“Hayat Geçer Sanat Kalır” köşesinde Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Hulusi Kentmen’in 29. ölüm yıl dönümünde “Yeşilçam’ın ‘Baba Adamı’ Hulusi Kentmen” başlıklı yazı kaleme alındı. “Aralık Çiçek Açtı” köşesinde aralık ayında hayata veda eden Tevfik Fikret, Cahide Sonku, Fatma Girik, Cengiz Aytmatov dizeleri ve sözleriyle anıldı.

SEVİLEN YAZARLARLA KEYİFLİ BİR OKUMA

İstasyon’un yeni sayısında ayrıca; Kürşat Başar “Katra, Tüy, Red Kit ve Bir Kaşık Bal” , Derya Erkenci “Kuyular Kazarken”, Dilek Neşe Açıker “Doyumsuzluk Çağı ve Açgözlü Karakterler” , Şükrü Erbaş “Dünyaya Teslim Olmak”, Seda Şanlı “Bırakamayan”, Ayşen Şahin “Arzulaşmak”, Sema Esen “Firar” isimli yazılarıyla okurlarıyla buluştu. Zeynep Oral “Sonbaharı Uğurlarken… Kışı Beklerken: Şairlerle Bir Buluşma”, Aylin Ünal “Kış Mağlubiyeti”, Nebil Özgentürk ise “Güzin Dino’dan Eşine ve Nazım’a Dair” isimli yazılarını paylaştı. Burcu Salantur “Gidebilmek”, Deniz Özen “Aslı”, Barış İnce “Z Kuşağına Dair”, Kubilay Erdelikara “Sanat Neden Gerekli”, Kenan Başaran “Arasız”, Nebahat Ayhan “Yokluğun Gecesinden Varlığın Ufkuna”, Zafer Köse “Bir Kuş”, Haydar Ergülen “Türkçe Sözlü” isimli yazılarıyla yer aldı.

DİJİTAL ORTAMDA OKUNABİLİR, SESLİ DİNLENEBİLİR

İstasyon’un tüm sayıları www.istasyondergi.com adresinden okunabilir, sesli dergi olarak dinlenebilir. Dergi, Maltepe Belediyesi’nin kültür merkezlerinden ve hizmet binalarından ücretsiz olarak temin edilebilir.