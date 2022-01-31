İstasyon'un yeni sayısının özel misafiri: Kadir İnanır

Maltepe Belediyesi’nin aylık kültür, sanat ve edebiyat yayını “İstasyon Dergi”nin 16. sayısı okurlarıyla buluştu. Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, “İstasyon Dergi” nin yeni sayısında gazeteci Bircan Usallı Silan’a özel konuştu. Efelik kültürünün en ünlü simalarından Çakırcalı Mehmet Efe’yi oynama hayaliyle ilgili soruyu yanıtlayan İnanır, “25 yaşında adam o, nasıl oynayabilirim. O benim için hep bir keşke olarak kalacak.” dedi.

“Eleştiriler karşısında nasıl dimdik durabildin” sorusuna İnanır “Yaşamın anlamının mücadelenin altında yattığına inanırsan, bu sözü etmek aklının ucundan geçmez. Ne kadar etken bunu kırıp dökmeye çalışırsa çalışsın, beni asla mağlup edemeyecekler. Ülkeme barış ve huzur gelsin diye verdiğim mücadele, hayatımın en güzel günleriydi. Şimdi bize bir senaryo verirler. Kabul edersek oynarız, etmezsek oynamayız. Benim hayatımın kabul ettiğim senaryosu bu. Sadece kendi menfaatleri olduğunda ortaya çıkan sanatçılar da var, bunları toplum açık açık görüyor. Herkes bu dünyadan göçecek, insan gibi gitmek lazım. Bireysel mutluluğumun beş paralık değeri yok ancak herkes mutlu olursa mutlu olurum.” şeklinde yanıt verdi.

NAZIM HİKMET ve CEMAL SÜREYA ANILDI

Dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet’in 120. doğum günü dolayısıyla ünlü müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli ve yazar Zeynep Oral yazı kaleme aldılar. Yapımcı Nebil Özgentürk “Nâzım Moskova’sı” isimli yazısında Nâzım Hikmet filminin öyküsünü okurlarla paylaştı. Cemal Süreya’nın 32. ölüm yıl dönümü nedeniyle Mahmut Temizyürek “Cemal Süreya Yoksunluğu”, Ataol Behramoğlu, “Cemal Süreya ve Üvercinka Şiiri Üzerine” isimli yazıyı kaleme aldı.

Ocak ayında yaşamını yitiren Halil Cibran, Pierre Loti, Sezai Karakoç ve Necati Cumalı sözleri ve dizeleriyle anıldı.

Nazım Alpman “Metin Göktepe ve Fadime Ana”, Nebahat Ayhan “Vivaldi’nin Dört Mevsimi veyahut Uğur”, Melda Davran “Sezai Karakoç”, Merve Küçüksarp “Bilge Bir Aydın:Onat Kutlar”, Nasuh Mahruki “Büyük Sosyal Girişimci Hayrettin Karaca’nın Ardından”, Yaşar Seyman “Virginia Woolf’la Söyleşmek” isimli yazılarıyla Türk edebiyatına, düşünce hayatına emek vermiş birçok önemli yazar ve aydınla ilgili görüş ve bilgilerini paylaştı.

MARİO LEVİ, LÜFERİN HAYATINI YAZDI

Derginin bu sayısında ünlü yazar Mario Levi “Lüferin Hayatı ve Edebiyatla İmtihanı”, Kürşat Başar “Organik, Alternatif, Sürdürülebilir Bir Yemek”, Ulaş Geroğlu “İskele Alabanda”, Ahmet Telli “Adaş Olmak”, Şükrü Erbaş “Bellek, Şiir, Fotoğraf”, Ayşen Şahin “Ocak”, Ünal Diyar Akarsu “Tanpınar’ın Huzursuzluğu” isimli yazılarıyla okuyucuların karşısına çıktı.

EDEBİYATLA DOLU BİR SAYI

Dilek Neşe Açıker “Orada Bir Galaksi Var Uzakta”, Canan Aslan “Retorik”, Seda Şanlı “Kestane Kokusu”, Kenan Başaran “Küçük Bir Hayat”, İzzet Çapa “Bazen En İyi Çıkış Yolu İçinden Geçmektir”, Nurten Geroğlu “Pir Sözünde Saklı”, Serhan Asker “Albert Camus’dan Şiirli Taksici Pablo’ya”,Halil İbrahim Özcan “Öner Yağcı”, Nazlı Doğan Özsöz “Bir Demet Ihlamur Çiçeği”, Barış İnce “Hikaye Avcıları”, Kubilay Erdelikara “Bizim Mahalle”, Deniz Özen “Hülya”, Derya Erkenci “Gelecek Hep Bu An” isimli yazıları, Ferhat Bakan “Ekmek” isimli şiiri kaleme aldı. Dergiye www.istasyondergi.comadresinden ulaşılabilir ve sesli dergi olarak dinlenebilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)