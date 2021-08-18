banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1461.57
ALTIN
487.33
DOLAR
8.4846
STERLİN
11.6836
EURO
9.9475
CHP’Lİ Karabat Muharrem OrucundaYüzlerce Canla İftar Açtı 
Son Dakika
CHP’Lİ Karabat Muharrem OrucundaYüzlerce Canla...
Bitkisel süt mü, hayvansal süt mü?
Bitkisel süt mü, hayvansal süt...
İstanbul Seçmeninin % 57 Si Erken Seçim İstiyor
Son Dakika
İstanbul Seçmeninin % 57 Si...
Sesimi Duyan Var Mı? Farkındalık Çalışması
Sesimi Duyan Var Mı? Farkındalık...

İstasyon Dergisinden 1. Yaş Gününe Özel Öykü Yarışması

Cumhuriyet, adalet ve demokrasi Maltepe Belediyesi tarafından yayınlanan İstasyon dergisi yeni öykü yazarlarına kucak açtı. İstasyon Dergi yayın hayatının 1. yılında ‘Cumhuriyet Adalet ve Demokrasi’ konulu öykü yarışması düzenledi. Maltepe Belediyesi, Kültür Müdürlüğü’nün bünyesinde yayınlanan ‘‘İstasyon’’ dergisinin düzenleyeceği  ‘‘İstasyon öykü yarışması’’ ile yeni öykü yazarlarına kucak açıyor. Düzenlenecek olan bu öykü yarışmasıyla ‘‘İstasyon’’ dergi edebiyatımıza yeni öykü yazarları kazandırmayı hedefliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:30
İstasyon Dergisinden 1. Yaş Gününe Özel Öykü Yarışması
banner171

12 öykü yayımlanacak

‘‘İstasyon’’ dergisi yayın hayatına başlamalarının birinci yılında başlattığı öykü yarışması ile bizleri edebiyat şenliğine hazırlıyor. Yarışma sonunda İlk 3’e giren, mansiyon ödülünü alan yarışmacılarımızın da içinde bulunduğu jüri tarafından seçilecek olan 12 öykü ‘‘İstasyon’’ dergide yayınlanacaktır.

‘‘İstasyon’’ dergi yarışmasında katılımcılar Cumhuriyet, Adalet ve Demokrasi temalarında öyküleri için başvurusunu yapabilecekler. Yapılan öykü yarışmasında İlk üçe girecek yarışmacılara notebook (bilgisayar) hediye edilecektir. Ayrıca, İlk 20’ye giren yarışmacıların öyküleri İSTASYON dergide yayınlanacaktır.

Son başvuru 1 Ekim

Yarışmanın son başvuru tarihi 01 Ekim 2021, sonuçlar ise 28 Ekim 2021 tarihinde ‘‘İstasyon’’ dergi internet sayfasından duyurulacak. Öyküleri ile yarışmaya katılmak isteyenler istasyon@istasyondergi.com e-mail ya da Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Gülsuyu Mah. Nar sok. E5 Yanyol üzeri Maltepe-İstanbul adresinden posta yoluyla başvurularını yapabilecekler.

Detaylı bilgi ve başvuru için www.istasyondergi.com’dan ya da Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi 0216 370 78 68 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. İsteyen herkes katılabilir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe Belediyesi’nin Yoksullukla Mücadele Projesine Ödül
Maltepe Belediyesi’nin Yoksullukla Mücadele Projesine Ödül
Maltepe'de Toplanma Alanları 4 Katına Çıktı
Maltepe'de Toplanma Alanları 4 Katına Çıktı
Çocuklar Galatasaray’ın futbol mabedini ziyaret etti
Çocuklar Galatasaray’ın futbol mabedini ziyaret etti
Maltepeli Çocukların Gece Kampı Deneyimi
Maltepeli Çocukların Gece Kampı Deneyimi
Maltepe Belediyesi Güvenli Sürüşe Destek Veriyor
Maltepe Belediyesi Güvenli Sürüşe Destek Veriyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169