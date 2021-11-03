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İstanbul’dan Rusya’ya ‘Saydam Çizgiler’le yolculuk

Maltepe Belediyesi’nin kasım ayındaki sanat etkinlikleri ressam Doğan Soysal’ın ‘Saydam Çizgiler’ isimli sergisinin açılışıyla başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Kasım 2021 Çarşamba 15:49
İstanbul’dan Rusya’ya ‘Saydam Çizgiler’le yolculuk
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Çocuk yaşlarından itibaren sulu boya resim sanatı ile ilgilenen Elektrik
Mühendisi Soysal özellikle peyzaj ve şehir manzaraları üzerine çalıştı. Soysal,
“St. Petersburg ve Moskova olmak üzere 10 yıl bulunduğum Rusya’da sulu boya
teknikleri üzerine araştırma ve çalışmalar gerçekleştirdim. Bu dönemde yapmış
olduğum çalışmaları 2015 yılında Moskova’da Rusya Federasyonu Kültür
Bakanlığı Dom Valoshina sergi salonunda Saydam Çizgiler isimli sergimle
sundum” dedi. 
TARİHİ ESERLERDEKİ ‘O AN’LAR
Tarihi ve görkemli mimari eserlerin önünde sıradan anları yakalamaya
çalıştığını belirten Soysal “Sulu boya saydamdır. Bu sergi bir sokak öyküsüdür.
Zihindeki o kareyi, görkemli tarihi binaların önünde günlük hayatın keşmekeşi
içinde çevresini görmeden geçip giden insanları, denizde hafif hafif dalgalanan
bir vapuru, bütün bunların içimizde yarattığı mutluluğu, güneşli, yağmurlu, sisli
puslu havayı saydam çizgiler ile aktarmayı amaçladım.” diye konuştu. Sergide
Ayasofya’dan Boğaziçi’ne, Gülhane’den Çukurcuma’ya, Ulus’tan St. Petersburg
ve Moskova’ya mimari eserlerle sanat yolculuğuna çıkılıyor. Sergide sanatçının,
İstanbul’un Osmanlı dönemi mimari eserleri, Moskova’nın Stalin ve öncesi
dönemi mimarisi ve keskin gün batımı ışıklarından ilham aldığı eserleri
sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı

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