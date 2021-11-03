İstanbul’dan Rusya’ya ‘Saydam Çizgiler’le yolculuk

Çocuk yaşlarından itibaren sulu boya resim sanatı ile ilgilenen Elektrik

Mühendisi Soysal özellikle peyzaj ve şehir manzaraları üzerine çalıştı. Soysal,

“St. Petersburg ve Moskova olmak üzere 10 yıl bulunduğum Rusya’da sulu boya

teknikleri üzerine araştırma ve çalışmalar gerçekleştirdim. Bu dönemde yapmış

olduğum çalışmaları 2015 yılında Moskova’da Rusya Federasyonu Kültür

Bakanlığı Dom Valoshina sergi salonunda Saydam Çizgiler isimli sergimle

sundum” dedi.

TARİHİ ESERLERDEKİ ‘O AN’LAR

Tarihi ve görkemli mimari eserlerin önünde sıradan anları yakalamaya

çalıştığını belirten Soysal “Sulu boya saydamdır. Bu sergi bir sokak öyküsüdür.

Zihindeki o kareyi, görkemli tarihi binaların önünde günlük hayatın keşmekeşi

içinde çevresini görmeden geçip giden insanları, denizde hafif hafif dalgalanan

bir vapuru, bütün bunların içimizde yarattığı mutluluğu, güneşli, yağmurlu, sisli

puslu havayı saydam çizgiler ile aktarmayı amaçladım.” diye konuştu. Sergide

Ayasofya’dan Boğaziçi’ne, Gülhane’den Çukurcuma’ya, Ulus’tan St. Petersburg

ve Moskova’ya mimari eserlerle sanat yolculuğuna çıkılıyor. Sergide sanatçının,

İstanbul’un Osmanlı dönemi mimari eserleri, Moskova’nın Stalin ve öncesi

dönemi mimarisi ve keskin gün batımı ışıklarından ilham aldığı eserleri

sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı