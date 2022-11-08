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İstanbul’da Yaşam Kalitesi En Çok Yükselen İlçe Maltepe Oldu

İstanbul’un son 10 yılda yaşam kalitesi en çok yükselen ilçesi Maltepe oldu. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “2014’te Maltepelilerle birlikte başlattığımız değişim mücadelesinin başarıya ulaştığını görmek gurur verici. Maltepe’nin zirveye yürüyüşü devam edecek” diye konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2022 Salı 10:23
İstanbul’da Yaşam Kalitesi En Çok Yükselen İlçe Maltepe Oldu
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İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker, İstanbul’da ilçe düzeyinde yaşam kalitesi endeksi sonuçlarını paylaştı. Bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirildiği endeks 5 yıllık periyotlarla yayınlanıyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

MALTEPE 2 KATEGORİ BİRDEN YÜKSELDİ

İstanbul’un son 10 yılda yaşam kalitesi en çok yükselen ilçesi Maltepe oldu. Maltepe her araştırma döneminde yaşam kalitesi düzeyini gösteren 5’li kümede sürekli üst kümeye geçerek yaşam kalitesi sürekli yükselen ilçeler arasında öne çıktı. 2010 yılında 4. kümede yer alan Maltepe, 2016’da 3. kümeye, bu yıl yayınlanan araştırmada da 2. kümeye kadar yükseldi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE FARK YARATTI

Yaşam Kalitesi Endeksi’ne göre 39 ilçe arasında 7. sıraya yükselen Maltepe, Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde ise en iyi 5. ilçe oldu. Maltepe’nin ayrıca İstanbul’un en yeşil 4. ilçesi olduğu da biliniyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “2014’te Maltepelilerle birlikte başlattığımız değişim mücadelesinin başarıya ulaştığını görmek gurur verici” diye konuştu.

“ZİRVEYE YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEK”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 2014 yılında göreve geldiklerinde Maltepe’yi halkla birlikte yönetmeye söz verdiklerini ve bunun karşılığını gördüklerini ifade etti. Kılıç, “2014’te ‘Maltepe Seninle Değişecek’ diyerek yola çıktık. İlk seçim bildirgemizi Maltepeliler hazırladı. 19 maddede Maltepe’nin acil çözüm bekleyen ihtiyaçlarını belirlediler. Ben de altına imzamı attım. İşte bizim birlikte yürüyüşümüz o gün başladı. Maltepeliler bana iki dönemdir güvendi, destek verdi, yetki verdi. Bugün hem Maltepe sokaklarında, hem 550 bin Maltepelinin yaşamında hem de bağımsız, akademik ve bilimsel araştırmalarda Maltepe’nin geldiği nokta gurur verici. Biz göreve geldiğimizde Maltepe, istatistiklerde 30’lu sıralardaydı. Bugün yaşam kalitesi en çok gelişen ilçe. Ayrıca gurur duyduğum bir başka istatistik de cinsiyet eşitliği konusu. Bunun için çok mücadele ettik ve İstanbul’un en iyi 5. İlçesiyiz. Maltepelilere söz verdik. Maltepe’yi zirveye taşıyacağız. Zirveye yürüyüşümüz devam edecek. Bugüne kadar bana destek veren Maltepe halkına ve tüm ekip arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. (07.11.2022)

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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