banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,910.41
ALTIN
787.87
DOLAR
13.72
STERLİN
18.22
EURO
15.56
YENEROĞLU: ‘Hukuk tanımazlık son bulmalı, AİHM kararı derhal uygulanmalı’
YENEROĞLU: ‘Hukuk tanımazlık son bulmalı,...
İstanbul Lalesi anavatanına döndü
İstanbul Lalesi anavatanına döndü
Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı Günü
Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı...
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu

İlkokul Öğrencilerine Atıklar Konusunda Eğitim Verildi

Geleceğin çevrecileri için eğitim projesi Maltepe TEV Abdullah - NezahatErboz İlkokulu öğrencilerine Maltepe Belediyesi tarafından özel bir eğitim verildi. Geleceğin çevrecileri e-atık, bitkisel atık yağlar, ambalaj atığı ve kompozit atıklar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Aralık 2021 Cuma 10:06
İlkokul Öğrencilerine Atıklar Konusunda Eğitim Verildi
banner171

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından “Geleceğin Sahibi Bugünün Çevreciler Eğitim Projesi” kapsamında Maltepe TEV Abdullah-NezahatErboz İlkokulu’nda yaklaşık 100 ilkokul öğrencisine çevre ve atık konulu bir eğitim verildi. Eğitimde E-atık, atık pil, bitkisel atık yağlar, ambalaj atığı, organik atıklar ve kompozit atıklar konusunda bilgi verilirken yaptıkları çalışmaları anlatan okul müdürü Murat Ermiş, ““Öncelikle çocuklarımızın çevre bilinciyle yetişmesini istiyoruz. Bunun için 2021 Eylül ayından itibaren hem uluslararası olan eko-okul projesini başlattık, hem de ulusal olan okullarda orman projesini başlattık. Ayrıca ekolojik okul projemiz de var. Aynı zamanda çevre üzerine etkinlik projelerini de başlattık” dedi.

BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Projenin üstlenicisi Sınıf Öğretmeni Tuba Soyyiğit Erden ise çocukların özellikle yaptıkları etkinliklerden dolayı çevreye karşı bir bilinç oluşturduklarının altını çizerek, gerekli malzeme desteğini sağladıkları için belediyeye teşekkür etti. Erden, “Çocuklar atık malzemelerden 3 boyutlu tasarımlar yapıyorlar. Bunlar çok hoşlarına gidiyorlar. Bugün atık maddeleri gömdük mesela. Yani geri dönüşü olan etkinliklerden haz alıyorlar” diye konuştu.

Etkinlikte Maltepe Belediyesi’nin 5 kilogram atık pil getirenlere satranç takımı hediyesi gibi kampanyalarından da bahsedilirken, yetkililerce atık ilaçların mutlaka eczanelere götürülmesi konusunda farkındalık oluşturulması istendi. (02.12.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asırlık çınarlar kahvaltıda buluştu
Asırlık çınarlar kahvaltıda buluştu
Öğrencilerden Üreten Engelliler Merkezi'ne anlamlı ziyaret
Öğrencilerden Üreten Engelliler Merkezi'ne anlamlı ziyaret
Kazakistan’ın bağımsızlığının 30.yılı Maltepe’de kutlandı
Kazakistan’ın bağımsızlığının 30.yılı Maltepe’de kutlandı
Emekli oldu sergi hayalini gerçekleştirdi
Emekli oldu sergi hayalini gerçekleştirdi
Maltepe Belediyesi 5 Aralık Kadın Hakları Gününe özel panel düzenliyor
Maltepe Belediyesi 5 Aralık Kadın Hakları Gününe özel panel düzenliyor

banner186

banner189

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169