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İBB’den Maltepe’de ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ zirvesi

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 24. İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri’nde iş sağlığı ve güvenliğinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Aralık 2021 Salı 15:16
İBB’den Maltepe’de ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ zirvesi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nün organize ettiği İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri’nin yirmi dördüncüsü Maltepe’de yapıldı. Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda belediyelerin iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu, risk değerlendirmesi, acil durum planı, işyeri tehlike sınıfları, iş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimi, İSG eğitimleri, sağlık muayeneleri, periyodik kontroller, ortam ölçümleri gibi konular ele alındı.

“KAMUNUN YAPACAKLARI ÖZEL SEKTÖRE IŞIK TUTACAK”

Programın ilk ayağında katılımcılarla bir çalıştay gerçekleştirildi. Belediyelerin temsilcileri, önceden belirlenen konu başlıklarında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirip kendilerine sunulan sürede bu değerlendirmelerini paylaştılar. Programın ikinci ayağı ise Zoom uygulamasından bağlantılar üzerinden iki oturum şeklinde konuşmalar ile devam etti. Birinci oturum, İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Nurcan Alan’ın konuşması ile başladı. Alan, İBB organizasyonunda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından söz etti. Alan’ın konuşmanın ardından Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Kara konuşmasını yaptı. Türkiye’de iş güvenliğinin Avrupa’ya göre çok daha geç ele alındığının altını çizen Kara, “Bu sebeple çok hızlı yol almamız, buradaki verileri birlikte paylaşarak bizden sonraki nesillere bir dökümantasyon sunmamız gerekiyor” dedi. Kara, ayrıca kamu olarak yapacakları uygulamaların özel sektöre de ışık tutabileceğini hatırlattı.

İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HER AÇIDAN ELE ALINDI

İBB İş Sağlığı Güvenliği Müdürü Özkan Kaan Karadağ’ın kısa bir ön konuşma gerçekleştridiği ilk oturum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş İstanbul Grup Başkan Yard. İş Başmüfettişi  Mehmet Nuri Görücü’nün bakanlık tarafından yürütülen teftişlere dair konuşmasıyla devam etti. Görücü, önleyici teftişlerin faydalarını anlattı. ÇSGB’den Çalışma Uzmanı Emine Tuğba Karadoğan da konuşmasında, işyeri hijyeni ile ilgili bilgilendirme yaptı. Maltepe Belediyesi adına ise İş Güvenliği Uzmanı Gökçe Topyay, belediyenin konu hakkındaki uygulamalarını anlattı. Toplantının ikinci oturumunda, Üsküdar Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Gedik Üniversitesi’nden katılımcılar konuya dair akademik çalışmalarıyla katkılarını sundular.

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