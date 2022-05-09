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Hıdırellez coşkusu! Doğayı dansla, şarkıya selamladık

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez etkinliğinde doğanın dönüşümü danslarla, şarkılarla kutlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mayıs 2022 Pazartesi 08:49
Hıdırellez coşkusu! Doğayı dansla, şarkıya selamladık
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İstabul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Baharın getirdiği dönüşümü, doğanın uyanışını ve bereketi simgeleyen Hıdırellez Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen renkli bir etkinlikle kutlandı. Cevizli Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda kutlanan etkinlikte Maltepeliler Roman Star İsmet ve Orkestrası’nın müzikleri ile eğlenirken Kuştepe Roman Dans Grubu da danslarıyla geceye renk kattı. Etkinlik alanında 'Hıdırellez Hatırası' fotoğrafı çektirmek için özel bir köşe yapılırken bir diğer köşede de dilek ağacı kuruldu. Maltepeliler, renkli kâğıtlara dileklerini yazdı, dilek ağacına astı. Hıdırellez ateşi de unutulmadı. Etkinlik alanının ortasında yakılan Hıdırellez ateşi ile gelenek Maltepe’de de sürdürüldü. Ateşten atlayanlar hem doğanın dönüşümünü kutladı hem de hatıra fotoğrafı çekti.

İçinde kuğuların, ördeklerin yüzdüğü Cumhuriyet Parkı’nda doğanın dönüşümü ve getirdiği bereket, coşku ile selamlandı. Maltepeliler Hıdırellez’i danslarla, şarkılarla ve hep birlikte kutladı.

Kaynak : İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)

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