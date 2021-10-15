HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMESİN DİYE!

Maltepe Belediyesi, pandeminin ağır şekilde yaşandığı 2021 yılının ilk

aylarından itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerini daha da

arttırdı. Bu kapsamda aynı yılın ilk 9 ayında yaklaşık 70 bin kişiye sıcak yemek

dağıtılırken, ortalama 6 bin aileye de gıda kolisi verildi.

Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, pandemi nedeniyle

tam kapanmanın olduğu 2021 yılının ilk aylarından itibaren ihtiyaç sahibi

vatandaşlara yönelik sürdürdüğü sosyal yardım hizmetlerini artırarak sürdürdü.

‘Maltepe’den Dayanışma Köprüsü Yardım Kampanyası’ adı altında afet

bölgesinde zarar gören vatandaşlara 50 yastık, 150 yorgan ve 500 adet gıda

kolisi gönderilirken, 6 asker ailesine nakdi destek, mağdur ve ihtiyaç sahibi 6

bin 369 aileye de gıda kolisi verildi. Halkın acılı günlerinde de yanında olan

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 243 aileye taziye yemeği hizmeti verdi.

BİN 608 KİŞİYE KIYAFET DESTEĞİ

Sokağa çıkma yasakları ve tam kapanmanın yaşandığı günlerde 70 bin 169

kişiye dört çeşit sıcak yemek verilirken, kıyafet ihtiyacı olan bin 608 kişiye de

‘Giymiyorsan Giydir’ projesi kapsamında ikinci el eşya yardımı yapıldı.

Müdürlüğün çalışmaları çerçevesinde ikinci el ev eşyası hizmetinden 70 kişi

yararlanırken hasta yatağı, hasta altı bezi ve tekerlekli sandalye gibi medikal

malzemeleri içeren destekten yararlanan vatandaşların sayısı ise 39 oldu. 210

kişiye ise 2 bin 400 adet sandalye, 344 adet masa ve 4 çadır verildi. (15.10.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)