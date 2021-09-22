banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1389.19
ALTIN
493.74
DOLAR
8.6507
STERLİN
11.8108
EURO
10.1568
Cumhurbaşkanı Yasakladı, AK Parti İBB Grubu Tam Tersi Öneride Bulundu!
Cumhurbaşkanı Yasakladı, AK Parti İBB...
İMAMOĞLU ATİNA’DAN SESLENDİ: İyi Niyet ve Ortak Akılla Çözülemeyecek Sorun Yok
İMAMOĞLU ATİNA’DAN SESLENDİ: İyi Niyet...
Deva Partisi'nden İktidara IBAN Önerisi ‘Bir IBAN da öğrenciler için verin’
Deva Partisi'nden İktidara IBAN Önerisi...
Grip ve Nezle Görülme Oranı Arttı! Uzmanlar Uyarıyor! Kimler Grip Aşısı Olmalı?
Grip ve Nezle Görülme Oranı...

Hem ücretsiz hem de eksiksiz tıp merkezi Küçükyalı’da!

Teknik donanımı ve uzman doktor kadrosuyla eksiksiz bir şekilde hizmet veren Küçükyalı Tıp Merkezi 14 poliklinikte günde yaklaşık 800 vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2021 Çarşamba 11:39
Hem ücretsiz hem de eksiksiz tıp merkezi Küçükyalı’da!
banner171

Maltepe Belediyesi tarafından 2017 yılında hizmete açılan Küçükyalı Tıp Merkezi, günü yakalayan teknik donanımı ve uzman doktor kadrosuyla sağlık sektöründe önemli bir yer tutuyor.

Maltepe Belediyesi’nin 2017 yılında hizmete sunduğu Küçükyalı Tıp Merkezi, her geçen gün teknik donanımlarını ve uzman kadrosunu geliştirerek Maltepe halkının sağlık ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Maltepe Belediyesi Hastane Müdürlüğü’ne bağlı olan Küçükyalı Tıp Merkezi, 11 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip. Vatandaşlara ücretsiz hizmet sağlayan merkez, bu özelliğiyle sağlık desteği olmayan vatandaşlar için de çok önemli bir yere sahip.

CERRAHİDEN DİYETİSYENE

Günde ortalama 750-800 kişiye hizmet veren Küçükyalı Tıp Merkezi’nde  Aile hekimi, acil doktoru, dahiliye, genel cerrahi, kulak burun boğaz, diş hastalıkları, göğüs hastalıkları, çocuk doktoru, kadın doktoru, diyetisyen, biyokimya, radyoloji, diyetisyen olmak üzere toplam 14 poliklinikte hizmet veriliyor. Önümüzdeki aylarda yeni poliklinikler eklenmesi de hedefleniyor. Küçükyalı Tıp Merkezi’nde ayrıca çocuk ve yetişkinler için psikolojik danışmanlık hizmeti de sağlanıyor. Radyoloji, işitme testi, mamografi, röntgen ve kemik yoğunluğu ölçümü cihazlarıyla teknik donanımda eksiksiz bir hizmet sağlamayı amaçlayan merkez, Anadolu yakasının en önemli sağlık kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyor. (22.09.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ'NDE MALTEPE'DE SEFERBERLİK VARDI
DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ'NDE MALTEPE'DE SEFERBERLİK VARDI
Zabıtayla artık okul önleri daha güvenli
Zabıtayla artık okul önleri daha güvenli
Maltepe Belediye Tiyatrosu’na Ukrayna’dan çifte ödül
Maltepe Belediye Tiyatrosu’na Ukrayna’dan çifte ödül
Maltepe Belediye Tiyatrosu’na Ukrayna’dan çifte ödül
Maltepe Belediye Tiyatrosu’na Ukrayna’dan çifte ödül
Okul kantinlerine şok denetim
Okul kantinlerine şok denetim

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169