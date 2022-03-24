Hem eğlendiler, hem spor yaptılar

Maltepe Belediyesi, Yalçın Kızılay Spor Merkezi fitness salonunda ilginç bir etkinliğe imza atıldı. DJ Emre’nin performansı eşliğinde yapılan kareografi ve danslarla çeşitli egzersiz ve vücut hareketleri yapılırken deneyimli antrenör Linda Kalemi de spora katılarak, fitness merkezi üyelerine özel olarak düzenlenen programda deneyimlerini paylaştı. Ajda Pekkan’a olan benzerliğiyle dikkat çeken ve Maltepe’nin Ajda Pekkan’ı olarak bilinen Kalemi’ye merkezin deneyimli spor eğitmenleri de eşlik etti. Dans ve sporun buluştuğu etkinlikte katılımcılar eğlence dolu bir gün geçirirken, spor yaparak terlerini döktüler.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)