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Hem eğlendiler, hem spor yaptılar

Maltepe Belediyesi’ne bağlı Yalçın Kızılay Spor Merkezi’ndeki fitness salonunda DJ performansı eşliğinde çeşitli egzersiz ve vücut hareketleri yapıldı. Maltepe’nin Ajda Pekkan’ı olarak bilinen deneyimli antrenör Linda Kalemi’nin de katıldığı etkinlikte spor ve dans dolu anlar yaşandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2022 Perşembe 15:55
Hem eğlendiler, hem spor yaptılar
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Maltepe Belediyesi, Yalçın Kızılay Spor Merkezi fitness salonunda ilginç bir etkinliğe imza atıldı. DJ Emre’nin performansı eşliğinde yapılan kareografi ve danslarla çeşitli egzersiz ve vücut hareketleri yapılırken deneyimli antrenör Linda Kalemi de spora katılarak, fitness merkezi üyelerine özel olarak düzenlenen programda deneyimlerini paylaştı. Ajda Pekkan’a olan benzerliğiyle dikkat çeken ve Maltepe’nin Ajda Pekkan’ı olarak bilinen Kalemi’ye merkezin deneyimli spor eğitmenleri de eşlik etti. Dans ve sporun buluştuğu etkinlikte katılımcılar eğlence dolu bir gün geçirirken, spor yaparak terlerini döktüler.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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