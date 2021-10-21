Göçmen kadınlara hijyen ve sağlık eğitimi verildi

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kendisine bağlı Gülsuyu Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde, göçmen kadınlara başta olmak üzere ilçedeki kadınlara yönelik hijyen ve sağlık semineri düzenledi. Maltepe Belediyesi Hastane Müdürlüğü'nde görevli hemşire Ömür Güden tarafından verilen eğitim, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR - BMMYK) ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliğiyle düzenlendi. İlk gününde 40’a yakın kadının katıldığı ve ilçedeki toplam nüfusun yüzde 3.5’ini oluşturan göçmen kadınlara tercüman vasıtasıyla ulaşılan seminerde, pandeminin altın kuralı maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgi verilirken, doğru maske takmanın ve çıkarmanın da nasıl olduğu uygulamalı gösterildi.

UYGULAMALI HİJYEN VE SAĞLIK

Hastane Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce ortaklaşa hazırlanan “Hijyen ve Sağlık” konulu broşürlerin de dağıtıldığı seminerde Güden, kişisel hijyen, gıda, ev temizliği gibi konularda eğitici bilgiler verdi. Güden, mikroorganizmalar, vücut temizliği, hijyen, deri, saç, tırnak, el, ayak, diş ve ağız temizliğiyle genital hijyen, ellerin doğru yıkanması, ortam ve tuvalet temizliği, gıda hijyen ve güvenliği, gıdaların kirlenmesi, gıda zehirlenmesi, güvenli gıda kuralları, gibi konuları da ayrıntılı anlattığı seminerde yer yer uygulamalı olarak yapılması gerekenleri de gösterdi.

Seminerin sonunda tüm katılımcılara kişisel temizlik ürünlerinin yer aldığı hediyeler dağıtıldı. (21.10.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)