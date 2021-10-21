banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1455.42
ALTIN
543.48
DOLAR
9.4956
STERLİN
13.1118
EURO
11.0583
Gazeteciler Günümüzü Unutmadılar …
Son Dakika
Gazeteciler Günümüzü Unutmadılar …
AVCILAR’IN TARİHİ ZENGİNLİKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
AVCILAR’IN TARİHİ ZENGİNLİKLERİ GÜN YÜZÜNE...
Op.Dr. Şerbetçi: Sağlıklı Bir Bebek İçin Aşı Şart
Op.Dr. Şerbetçi: Sağlıklı Bir Bebek...
İki Yılda 1.453 Kişi İş Sahibi Oldu
İki Yılda 1.453 Kişi İş...

Göçmen kadınlara hijyen ve sağlık eğitimi verildi

Maltepe Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı işbirliği ile Maltepe ilçesinde yaşayan göçmen kadınlara hijyen ve sağlık eğitimi verildi, hediyeler dağıtıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ekim 2021 Perşembe 17:04
Göçmen kadınlara hijyen ve sağlık eğitimi verildi
banner171

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kendisine bağlı Gülsuyu Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde, göçmen kadınlara başta olmak üzere ilçedeki kadınlara yönelik hijyen ve sağlık semineri düzenledi. Maltepe Belediyesi Hastane Müdürlüğü'nde görevli hemşire Ömür Güden tarafından verilen eğitim, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR - BMMYK) ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliğiyle düzenlendi. İlk gününde 40’a yakın kadının katıldığı ve ilçedeki toplam nüfusun yüzde 3.5’ini oluşturan göçmen kadınlara tercüman vasıtasıyla ulaşılan seminerde, pandeminin altın kuralı maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgi verilirken, doğru maske takmanın ve çıkarmanın da nasıl olduğu uygulamalı gösterildi.

UYGULAMALI HİJYEN VE SAĞLIK

Hastane Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce ortaklaşa hazırlanan “Hijyen ve Sağlık” konulu broşürlerin de dağıtıldığı seminerde Güden, kişisel hijyen, gıda, ev temizliği gibi konularda eğitici bilgiler verdi. Güden, mikroorganizmalar, vücut temizliği, hijyen, deri, saç, tırnak, el, ayak, diş ve ağız temizliğiyle genital hijyen, ellerin doğru yıkanması, ortam ve tuvalet temizliği, gıda hijyen ve güvenliği, gıdaların kirlenmesi, gıda zehirlenmesi, güvenli gıda kuralları, gibi konuları da ayrıntılı anlattığı seminerde yer yer uygulamalı olarak yapılması gerekenleri de gösterdi.

Seminerin sonunda tüm katılımcılara kişisel temizlik ürünlerinin yer aldığı hediyeler dağıtıldı. (21.10.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevim Teyze ‘Bir Bulut Kaynıyor Sivas Elinden’i söyledi, salon alkıştan yıkıldı
Sevim Teyze ‘Bir Bulut Kaynıyor Sivas Elinden’i söyledi, salon alkıştan yıkıldı
Maltepeli sporculara sağlıklı yaşam ve spor psikolojisi eğitimi
Maltepeli sporculara sağlıklı yaşam ve spor psikolojisi eğitimi
BAŞIBÜYÜK ORMANI’NDA TEMİZLİK OPERASYONU
BAŞIBÜYÜK ORMANI’NDA TEMİZLİK OPERASYONU
Sanat Ve Kültür 1 Yıldır Bu "İstasyonda" Duruyor
Sanat Ve Kültür 1 Yıldır Bu "İstasyonda" Duruyor
Daha sağlıklı alt yapı için durmaksızın çalışıyoruz
Daha sağlıklı alt yapı için durmaksızın çalışıyoruz

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169