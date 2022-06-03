Gençlik Günleri Boğaz turuyla başladı

Maltepe Belediyesi'nin Decathlon ve Online Training işbirliğiyle düzenlediği "Maltepe Gençlik Günleri" başladı. Tekne turuyla başlayan etkinliklerde gençler deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde teknede pilates, step, aerobik ve zumba performansı sergiledi. Büyük bir coşku eşliğinde hem eğlenen, hem de spor yapan gençler dans etmeyi de ihmal etmedi. Boğaz boyunca bol bol fotoğraf çektiren ve boğazın güzelliklerini doyasıya yaşayan Maltepeliler, etkinlikten duydukları memnuniyeti de sık sık dile getirdi. Renkli anların yaşandığı etkinlik boyunca gençler bütün hünerlerini sergiledi.

KÖPRÜYE LAZERLE İMZA

Belediye etkinlikte bir sürprize de imza atarak, Belediye Başkanı Ali Kılıç ve belediyenin ismini, sloganları olan “Daima Sevgi Kazanacak” ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altına ışıkla yansıttı. Bu görsel şov gençlerden büyük beğeni toplarken herkes imzaya doğru el salladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)