Fen İşleri Müdürlüğü mart ayında da hız kesmedi

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mart ayı faaliyetlerini paylaştı. Buna göre ilçe genelinde mart ayı boyunca Altayçeşme, Bağlarbaşı, Büyükbakkalköy, Cevizli, Çınar, Fındıklı, İdealtepe, Girne, Gülsuyu, Gülensu ve Küçükyalı mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altayçeşme Mah. Yaprak Sok, Saldıray Sok., Bağlarbaşı Mah. Irmak Sok., Özmeriç Sok., Gülyolu Sok., Cevizli Mah. Kır Sok., Çınar Mah. Yıldız Sok., Yeşiltepe Sok., Orhan Sok., Girne Mah. Narlıdere Cad. yeni inşaat önü, Büyükbakkalköy Mah. Samandra Caddesi ve Kemer Sokak'ta dolgu ve kilit taşı çalışması gerçekleştirdi. Ekipler Fındıklı Mah. Can Dostum Sok., Yeşim Sok. Gazi Mustafa Kemal Cad., Hancıoğlu Cad ve Petrol Sokak'ta kaldırım onarımı, Gülsuyu Mah. Yeşilce Sokak'ta. korkuluk montajı, Gülensu Mah. Günebakan Sokak'ta yağmur suyu kanal onarımı, İdealtepe Mah. Sincap Sok. ve Öncel Sokak'ta yol onarım çalışması ile Esenkent Mah. Sincan Sok. ve Girne Mah. Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde tel montajı çalışmalarını tamamladı.



Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevcut programda yer alan mahalle ve sokakların dışında Maltepe genelinde sosyal medyadan vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiğini belirtti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)