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Fen İşleri Müdürlüğü mart ayında da hız kesmedi

Fen İşleri Müdürlüğü mart ayı boyunca Maltepe’nin tüm cadde, sokak ve kaldırımlarında onarma ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2022 Perşembe 15:53
Fen İşleri Müdürlüğü mart ayında da hız kesmedi
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Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü   mart ayı faaliyetlerini paylaştı. Buna göre ilçe genelinde mart ayı boyunca Altayçeşme, Bağlarbaşı, Büyükbakkalköy, Cevizli, Çınar, Fındıklı, İdealtepe, Girne, Gülsuyu, Gülensu ve Küçükyalı mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altayçeşme Mah. Yaprak Sok, Saldıray Sok., Bağlarbaşı Mah. Irmak Sok., Özmeriç Sok., Gülyolu Sok., Cevizli Mah. Kır Sok., Çınar Mah. Yıldız Sok., Yeşiltepe Sok., Orhan Sok., Girne Mah. Narlıdere Cad. yeni inşaat önü, Büyükbakkalköy Mah. Samandra Caddesi ve Kemer Sokak'ta dolgu ve kilit taşı çalışması gerçekleştirdi. Ekipler  Fındıklı Mah. Can Dostum Sok., Yeşim Sok. Gazi Mustafa Kemal Cad., Hancıoğlu Cad ve  Petrol Sokak'ta  kaldırım onarımı,  Gülsuyu Mah. Yeşilce Sokak'ta. korkuluk montajı, Gülensu Mah. Günebakan Sokak'ta  yağmur suyu kanal onarımı, İdealtepe Mah. Sincap Sok. ve  Öncel Sokak'ta  yol onarım çalışması ile  Esenkent Mah. Sincan Sok. ve Girne Mah. Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde tel montajı çalışmalarını tamamladı.

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevcut programda yer alan mahalle ve sokakların dışında Maltepe genelinde sosyal medyadan vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiğini belirtti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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