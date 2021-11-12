‘Evrende Dönüşüm’ Sergisi TSKM’de açıldı

Ressam Nina Selvin Mutlu’nun “Evrende Dönüşüm” isimli ikinci resim sergisi Maltepe Belediyesi
Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Çalışma yaşamına bir
şirkette yönetici olarak devam eden Mutlu, “Çocukluk yıllarından bu yana resim
yapma tutkum vardı. Resim yapma konusunda ailemden çok büyük destek
gördüm. Lise döneminde atölye çalışmalarında anatomi, desen, renk eğitimleri
aldım. Sergimde kendi ruhsal yolculuğumu farklı teknikler ve malzemelerle
birleştirerek sundum. Evreni, yaşamı, ruh, beden-varlık ilişkisini anlattım.
Yaşamda her canlının birbirine ihtiyacı var. Diğer canlılar fark ediyor insanoğlu
ise her zaman bunu fark edemiyor. Eserlerimde bunları yansıttım” dedi.
ESERLERİNDE ŞAMANİZMDEN ETKİLENDİ
Serginin açılışında Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü
Kubilay Erdelikara tarafından Mutlu’ya plaket takdim edildi. Mutlu, sergide
Anadolu ve Orta Asya topluluklarında varlığını sürdüren Şamanizm inancından
ve geleneklerinden etkilendiği eserlerine yer verdi. Kaplan, akbaba, baykuş,
güvercin ve atları, yarış atlarını resmettiği etkileyici tabloları sanatseverler ile
buluşturdu. Mutlu’nun farklı desen uygulamalarına yer verdiği sergisi 15
Kasım’a dek Galeri Maltepe’de ziyarete açık olacak.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)