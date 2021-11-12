‘Evrende Dönüşüm’ Sergisi TSKM’de açıldı

Ressam Nina Selvin Mutlu’nun “Evrende Dönüşüm” isimli ikinci resim sergisi Maltepe Belediyesi

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Çalışma yaşamına bir

şirkette yönetici olarak devam eden Mutlu, “Çocukluk yıllarından bu yana resim

yapma tutkum vardı. Resim yapma konusunda ailemden çok büyük destek

gördüm. Lise döneminde atölye çalışmalarında anatomi, desen, renk eğitimleri

aldım. Sergimde kendi ruhsal yolculuğumu farklı teknikler ve malzemelerle

birleştirerek sundum. Evreni, yaşamı, ruh, beden-varlık ilişkisini anlattım.

Yaşamda her canlının birbirine ihtiyacı var. Diğer canlılar fark ediyor insanoğlu

ise her zaman bunu fark edemiyor. Eserlerimde bunları yansıttım” dedi.

ESERLERİNDE ŞAMANİZMDEN ETKİLENDİ

Serginin açılışında Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü

Kubilay Erdelikara tarafından Mutlu’ya plaket takdim edildi. Mutlu, sergide

Anadolu ve Orta Asya topluluklarında varlığını sürdüren Şamanizm inancından

ve geleneklerinden etkilendiği eserlerine yer verdi. Kaplan, akbaba, baykuş,

güvercin ve atları, yarış atlarını resmettiği etkileyici tabloları sanatseverler ile

buluşturdu. Mutlu’nun farklı desen uygulamalarına yer verdiği sergisi 15

Kasım’a dek Galeri Maltepe’de ziyarete açık olacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)