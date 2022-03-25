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Evi Yanan Aileye Büyük Destek

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Başıbüyük’te çıkan yangın sonrasında evi yanan vatandaşa destek oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Mart 2022 Cuma 17:00
Evi Yanan Aileye Büyük Destek
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Maltepe Başıbüyük Caddesi’nde dört katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede 06:30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınıp söndürülmesinin ardından Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerinde hazır bulundu. Başıbüyük Mahallesi’nde yaşayan ve evi yangında büyük hasar alan vatandaşın evi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamen temizlendi. Maltepe Belediyesi yetkilileri bu tarz olayların ilçede zaman zaman yaşandığını dile getirerek, "Çevre ve halk sağlığını korumak bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor’’ dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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