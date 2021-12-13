Engelliler sevgi sofrasında bir araya geldi

Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yaklaşan yılbaşı öncesi merkezde eğitim gören yaklaşık 200 çocuğa ve ailelerine Maltepe Belediyesi Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde kahvaltı verdi. Down sendromlu, bedensel engelli ve otistik çocukların katıldığı, pamuk prenses ve palyaçoların da renk kattığı programda konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Uzun süredir bir araya gelmek istiyorduk ama pandemi koşulları birbirimizden ayırdı. Hatta bizi sevdiklerimizden de ayırdı. Geçtiğimiz sene içerisinde 65 yaş üstü olan anne ve babalarımızın evlerine giderek alışverişini yaptık, evde sağlık ekiplerimiz bakımlarını yaptı, ilaçlarını aldı, tedavi etti. Yerel yönetimlerin temel sorumluluklarından bir tanesi de aile bütünlüğü içerisinde toplumun her kesimine ulaşmaktır. Burada da bunu başarmaya çalışıyoruz” dedi.

“SİZE HİZMET HAKKA HİZMETTİR”

Başkan Ali Kılıç, yapımına başlatan Maltepe Meydan projesinin engellilerin de hayatını kolaylaştıracağından bahsettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bahadır Erdoğdu’da geldiğimiz günden beri, iki dönemdir temel bir amacımız vardı. Maltepe Belediyesi’nin tesislerini belediyenin işletmesi gerekir diye yola çıktık. Önce Yalçın Kızılay Spor Merkezimizi kurtardık. Bahadır Erdoğdu’daki sorunları da bir bütün olarak ele aldık. Oradaki arkadaşlarımla birlikte hepinizi büyük ailemizin bir parçası olarak gördük. Burayı kendi yuvanız, evi gibi görüyorsunuz. Biz de o yüzden burada ne gerekiyorsa yaptık. Neredeyse Avrupa’nın en büyük rehabilitasyon merkezlerinden bir tanesinde hizmet alıyorsunuz. Bu koşullarda, bu dönemde hizmet götürmek kolay olmuyor ama deneyimli kadro ve öğretmenlerimizle sizlere hizmetin en iyisini vermeye gayret ettik. Bir de Üreten Engelliler Merkezimiz var. Orada da engelli kardeşlerimiz boncuk, sabun, kolye, kese kâğıdı gibi şeyler yaparak, para kazanıyorlar. Engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırıp iyi şeyler yapacağız. Bir evde engelli varsa, en az 2 kişi onunla meşgul olmak zorunda. Bu zorlukları biliyoruz. Yaptığımız işin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu bir hizmettir. Anadolu’da derler ya insana hizmet ediyorsanız Hakk’a da hizmet ediyorsunuz demektir. Buraya emek veren herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Küçükyalı Tıp Merkezimiz var. Orada bir sosyal tesisimiz var. Olabildiğince Maltepe’ye, Maltepelilere nefes alabilecekleri mekânlar yapıyoruz. Çamlık Kafe vardı, orayı da sahile taşıyoruz. Yine Altayçeşme’de sosyalleşebileceğiniz Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ni inşa ediyoruz. Şimdiden hepinize sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum.”

Kılıç’ın konuşması sonrası merkezde eğitim gören İrfan İrfanoğlu kendisinin yaptığı el emeği göz nuru Atatürk portresini Başkan Kılıç’a hediye etti. Sanatçı Aslı Çakal eşliğinde eğlenceye doyan engelli çocuklar da keyifli anlar yaşadı.